NBA
Amargo debut para el exmadridista Yabusele
Los nuevos Bulls debutan en Toronto, pero la reconstrucción aún necesita tiempo
EFE
Los Chicago Bulls saltaron a la cancha este jueves en Toronto ya con sus nuevos fichajes tras el cierre del mercado de la NBA. En el debut de Anfernee Simons, Jaden Ivey y Guerschon Yabusele, el equipo mostró caras nuevas, pero terminó cayendo 123-107 ante los Raptors.
Simons e Ivey, llegados desde los Boston Celtics y los Detroit Pistons, respectivamente, fueron titulares para Billy Donovan, mientras que Yabusele, procedente de los New York Knicks, arrancó desde el banquillo.
En lo individual, Simons lideró a Chicago con 22 puntos, mientras que Yabusele dejó una gran impresión con 15 puntos y 11 rebotes. Ivey también sumó, aportando 13 puntos para unos Bulls que atraviesan una profunda renovación tras los últimos movimientos.
La noche también dejó el debut de Mac McClung con Chicago, tricampeón del concurso de mates del All Star, aunque su presencia no fue suficiente para cambiar el rumbo del partido. Toronto supo aprovechar los ajustes de los Bulls, impulsado por los 33 puntos de Brandon Ingram y los 24 de Immanuel Quickley.
Con este resultado, los Raptors (31-22) se mantienen quintos en el Este, mientras que Chicago (24-28) cae a puestos de eliminación. El cierre del mercado de traspasos se dio este jueves, y los Bulls fueron uno de los equipos más activos en las últimas horas.
