Más que un All-Star Game: Estados Unidos contra el mundo

El All-Star de la NBA ya está aquí y no hay mejor escenario que Los Ángeles para sacar a relucir a los mejores talentos de la liga. Eso sí, llega con bajas importantes como las de Stephen Curry, Giannis Antetokounmpo y Shai Gilgeous-Alexander. Los tres jugadores, titulares en sus respectivos equipos, no estarán en el parqué debido a las lesiones que arrastran. Todo ello, en un All-Star que cambia de formato y pone el foco del evento en un duelo clave: Estados Unidos contra el Mundo.

Todo lo que debes saber del All-Star Game 2026 de la NBA / Marc Creus

Un nuevo formato

Tras años de cambios, el All-Star rompe con el clásico formato Este vs. Oeste en busca de más competitividad en un evento que, en los últimos años, había perdido gran parte del interés de los aficionados. De hecho, el año pasado ya se rompió con la tradición y se implementó esta estructura de minitorneos y enfrentamientos entre varios equipos. Este año, sin embargo, el formato se centra en un duelo entre jugadores estadounidenses y jugadores del resto del mundo.

El evento contará con una liguilla formada por dos equipos de jugadores de Estados Unidos —Team Stripes (veteranos) y Team Stars (jóvenes)— y otro equipo con jugadores internacionales. Los dos equipos que más partidos ganen o que mejor queden en la clasificación pasarán a la gran final. Los cuatro duelos tendrán una duración de 12 minutos.

Los equipos y los jugadores que participarán en el All-Star Game 2026 de la NBA / NBA

USA vs la narrativa

En los últimos años, el impacto de los jugadores extranjeros en la NBA ha sido enorme. Sin ir más lejos, han pasado siete años desde el último jugador estadounidense que se llevó el MVP de la temporada: fue James Harden, en 2018. Desde entonces, todos los trofeos al mejor jugador del curso en la NBA han ido a parar a jugadores internacionales. A esto hay que sumar el peso que estas estrellas están teniendo en la liga: Wembanyama, Jokic, Doncic, Giannis o Shai son solo algunos ejemplos. De hecho, a excepción de Curry, cuatro de los cinco titulares para el All-Star Game de esta noche —elegidos por el público— son extranjeros, algo que habla muy bien del momento de globalización que atraviesa la competición.

Los dos equipos estadounidenses tienen esta noche la oportunidad de romper una narrativa cada vez más presente: el impacto de los jugadores internacionales es cada vez mayor y más determinante. Los jugadores de los dos “Team USA” luchan hoy por su honor en un torneo con el que Adam Silver espera dar con la tecla para recuperar el interés de los aficionados en la “Noche de las Estrellas” de la NBA.