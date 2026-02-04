El 'All Star' forma una locura de ensueño

LeBron James, Stephen Curry y Kevin Durant compartirán equipo en el próximo All-Star de la NBA, según anunció este martes la liga al presentar las alineaciones oficiales. La gran novedad de esta edición es el cambio de formato: por primera vez, el All-Star se disputará como un minitorneo ‘round robin’ entre tres equipos (dos de Estados Unidos y uno del Mundo) antes de una final entre los dos mejores, dejando atrás el clásico duelo Este-Oeste.

Las tres superestrellas estarán juntas en el equipo ‘Barras’, que completan Jaylen Brown, Jalen Brunson, Kawhi Leonard, Norman Powell y Donovan Mitchell. El conjunto ‘Estrellas’ contará con Cade Cunningham, Anthony Edwards, Chet Holmgren, Tyrese Maxey, Jalen Duren, Devin Booker, Scottie Barnes y Jalen Johnson.

Por su parte, el equipo ‘Mundo’ reunirá a una constelación internacional encabezada por Victor Wembanyama, Nikola Jokic y Luka Doncic, junto a Shai Gilgeous-Alexander, Jamal Murray, Karl-Anthony Towns, Pascal Siakam y Deni Avdija. Giannis Antetokounmpo también fue seleccionado, aunque una lesión podría dejarle fuera del fin de semana en Los Ángeles.

En los banquillos, Mitch Johnson (Spurs) dirigirá a ‘Barras’, J.B. Bickerstaff (Pistons) se hará cargo de ‘Estrellas’ y Darko Rajakovic (Raptors) liderará al equipo ‘Mundo’. A nivel histórico, LeBron James amplía su propio récord con 22 convocatorias al All-Star. Le siguen Kevin Durant (16), Stephen Curry (12), Giannis Antetokounmpo (10) y Nikola Jokic (8). El All-Star de la NBA se celebrará del 13 al 15 de febrero en el Intuit Dome de Inglewood (Los Ángeles), con un formato renovado que promete un espectáculo diferente al de años anteriores.