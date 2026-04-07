Alerta en los Spurs: preocupa Wembanyama

Los Magic sorprendieron este lunes a los Pistons por 123-107, mientras que los Spurs se impusieron a los 76ers por 115-102 y sumaron su victoria número 60 de la temporada, en una jornada marcada por la preocupación en San Antonio, donde Victor Wembanyama tuvo que abandonar el partido con una contusión en la costilla izquierda a 12 días del inicio de los playoff.

La jornada de la NBA, con solo cinco encuentros, quedó en segundo plano ante la final del 'March Madness' masculino universitario, en la que los Michigan Wolverines se impusieron a los UConn Huskies.

En las pistas de la NBA, los Spurs (60-19) llegaron a 60 triunfos por primera vez desde la temporada 2016-17, que cerraron con un balance de 61-21 y cayeron eliminados en semifinales del Oeste frente a los Golden State Warriors, posteriores campeones.

Los Spurs se han asegurado, además, el segundo mejor registro de la temporada en la NBA, garantizándose el factor cancha en una hipotética final ante cualquier rival del Este, después de que los Pistons (57-22) cayeran ante Orlando.

Todo esto con el gran asterisco de la lesión de Wembanyama, que abandonó el partido en el primer tiempo tras recibir un codazo de Paul George. En ausencia de Wembanyama, que pese a todo terminó con 17 puntos y 5 rebotes, Stephon Castle firmó un triple-doble con 19 puntos, 10 rebotes y 13 asistencias. Para los 76ers, Joel Embiid puso 34 puntos.

Los Pistons extrañan a Cunningham

Con el primer puesto en el Este asegurado, los Pistons llegaron a Orlando sin muchos de sus jugadores, como Tobias Harris o Duncan Robinson, además de Cade Cunningham, que se perdió su undécimo partido y no está claro si volverá para el inicio de la fase final.

Los Magic aprovecharon la situación para sumar su cuarto triunfo seguido y apretar aún más la lucha por salir del 'play-in' en el Este. Fue una jornada redonda para Orlando, ya que dos de sus rivales directos -los únicos que jugaban este lunes, los 76ers y los Atlanta Hawks- perdieron.

Entre los Hawks (quintos, 45-34) y los Miami Heat (décimos, 41-37) hay seis equipos implicados en la lucha por dos posiciones de 'playoff'. Los Magic (43-36) son ahora mismo novenos, empatados con 76ers y Charlotte Hornets. Paolo Banchero fue autor de 31 points, mientras que Desmond Bane metió 25. Para los Pistons, tanto Jalen Duren como Daniss Jenkins anotaron 18 cada uno.

Además de los duelos en San Antonio y Orlando, los New York Knicks se impusieron por 105-108 a los Atlanta Hawks, en un final ajustado en el que un triple de CJ McCollum desde más allá de media pista fue invalidado por 0,1 segundos.

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Los Denver Nuggets levantaron 16 puntos en el último cuarto para ganar a los Portland Trail Blazers en la prórroga por 137-132 con otro triple-doble de Nikola Jokic (35-13-13). Y en Memphis, los Cleveland Cavaliers se impusieron por 126-142 a los Grizzlies para sumar su triunfo número 50 de la temporada.