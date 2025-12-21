NBA
Aldama bate su récord de puntos, pero los Grizzlies caen contra los Wizards
Los Washington Wizards, el peor equipo de la liga, se impusieron a los Memphis Grizzlies a pesar de los 37 puntos del españ, quien regresó al banquillo tras ser titular
EFE
Santi Aldama batió este sábado con 37 puntos su récord anotador en la NBA, pero los Memphis Grizzlies dilapidaron una ventaja de 20 puntos y perdieron 122-130 frente a los Washington Wizards, el peor equipo de la liga.
Aldama, que regresó al banquillo tras haber sido titular en los tres partidos anteriores, superó su anterior récord de 29 puntos, una marca que había alcanzado en dos ocasiones esta temporada: en noviembre ante los Sacramento Kings y en enero frente a los San Antonio Spurs.
El canario terminó con un 15 de 23 en tiros de campo (65,2 %), incluido un 5 de 9 desde el perímetro (55,6 %).
Además, Aldama redondeó su excelente actuación con 10 rebotes -doble-doble-, dos asistencias, un robo y un tapón.
Todo esto no fue suficiente para darle el triunfo a sus Grizzlies (13-15) ante unos Wizards (5-21) que, pese al triunfo en Memphis, siguen siendo el peor equipo de la liga.
Washington, con una combinación de juventud y veteranía, levantó los 20 puntos en contra que los Grizzlies habían amasado en el segundo cuarto para llevarse el partido en los minutos finales.
El 'rookie' de segundo año, Kyshawn George, registró 28 puntos, 7 rebotes y 7 asistencias para los Wizards, mientras que CJ McCollum cerró con 28 puntos, 5 rebotes y 6 asistencias.
Por su parte, el francés Alex Sarr firmó un doble-doble con 18 puntos y 11 rebotes, mientras que Marvin Bagley III contribuyó con 16 puntos y Bub Carrington con 14.
Para los Grizzlies, además de los números de Aldama, Jaren Jackson Jr. terminó con 22 puntos y 8 rebotes y Cam Spencer con 19 puntos y 11 asistencias.
- Lesión Pedri: parte médico, qué tiene y cuántos partidos se perderá con el Barça
- Real Madrid - Sevilla, en directo: alineaciones, horario y dónde ver el partido de LaLiga
- Sigue en directo las reacciones y la polémica del Real Madrid - Sevilla
- Ni Messi ni Cristiano Ronaldo: Tomás Roncero desvela quién es el mejor jugador del mundo que ha visto
- Flick descarta a Pedri por lesión: 'No estoy contento
- Alexis Sánchez: 'Messi y Neymar no me creían
- Lío Vinicius: se quita la foto del Madrid y lanza un mensaje tras los pitos del Bernabéu
- Carlos Santos, primer entrenador de Alcaraz, sobre la separación con Ferrero: 'Me pasó lo mismo con el padre