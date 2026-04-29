Alarma total en los Lakers con Doncic: su lesión se complica

En Los Ángeles eran conscientes de que la lesión de Luka Doncic era seria, pero no a este nivel. Una vez se despidió de la temporada regular, los pronósticos apuntaban a una segunda ronda de playoffs, en caso de que los Lakers fueran capaces de superar la primera eliminatoria ante Houston. Sin embargo, por mucho que lo hagan, que van por buen camino, deberán volver a luchar sin él.

Antes de finalizar la primera eliminatoria, donde dominan por 3-1, los Lakers han recibido una noticia buena y otra mala. La buena es que Austin Reeves ya regresará a las pistas y se trata del tercer jugador más importante de la plantilla. Si la ronda contra Houston se alargara más de lo esperado, LeBron tendría a un fiel compañero con el que buscar la victoria.

LeBron James y Luka Doncic podrían no jugar más juntos con los Lakers / EFE

La mala hace referencia a Luka Doncic. El esloveno no encuentra las sensaciones y cada vez se antoja más difícil que reaparezca esta temporada. De momento, está prácticamente descartado para una siguiente ronda, y el rival no puede ser más complicado. El palo para los Lakers es muy importante, ya que con Luka tenían una oportunidad única de ir a por el anillo.

Y es que en las semifinales de Conferencia esperan los Oklahoma City Thunder. Es decir, los vigentes campeones. El equipo liderado por Shai Gilgeous-Alexander pasó por encima de Phoenix y, sin perder ni un solo partido, ya espera rival para la siguiente ronda. Además, en los dos últimos partidos contra los Lakers, aplastaron totalmente al equipo de Doncic, con diferencias de más de cuarenta puntos.

Oklahoma City Thunder, el rival a batir / EFE

Doncic sabía de la importancia de estos playoffs y de la dificultad para estar en ellos después de la lesión. Con la intención de apurar plazos, viajó a Madrid para llevar a cabo un tratamiento especial de recuperación, que parece que no ha tenido el efecto esperado. El esloveno ya no es solo el máximo anotador de los Lakers, sino el de toda la competición.

No participar en los playoffs sería otro palo para el ex del Madrid, que no fue elegido entre los tres candidatos al MVP de la temporada, a pesar de liderar la anotación de la liga. No está teniendo suerte Doncic en estos últimos meses y se acaba el tiempo para conquistar el sueño de muchos aficionados, con él conquistando el anillo junto a LeBron James.