Alarma Doncic y otro cataclismo de los Lakers

Noche negra para los Lakers contra los Clippers (103-88). En todos los sentidos. Los angelinos no solamente perdieron ante sus rivales de ciudad, sino que además encendieron todas las alarmas después de que Luka Doncic se tuviese que retirar del partido por una contusión en su pierna.

Fue un partido desastroso de los Lakers, que se vieron dominados por sus rivales angelinos durante todo el partido. Se enfrentaban a uno de los peores equipos del Oeste (7-22), pero ni por esas pudo encontrar el camino del triunfo una franquicia incapaz de encontrar la regularidad en cuanto a resultados.

Los Angeles Clippers contra Los Angeles Lakers / Jae C. Hong / AP

Los 32 puntos y 12 rebotes de Kawhi Leonard, 21 puntos y 10 rebotes de James Harden y 17 puntos y 12 rebotes de John Collins fueron suficientes para hacer trizas a un equipo que se quedó helado tras la lesión de Doncic. El máximo anotador de la NBA, con un promedio de 35,2 puntos, se retiró antes del descanso por un fuerte golpe en su pierna y su estado de salud preocupa y mucho en Los Ángeles.

La buena noticia la protagonizó LeBron James, que tiró del carro sin fortuna en su mejor partido de la temporada con 46 puntos. Sin Austin Reaves ni Doncic, el alero de los Lakers intentó sacar adelante a su equipo, pero terminó siendo insuficiente.

La exhibición de los Clippers, que llegaron a tener una máxima diferencia de 22 puntos en el tercer cuarto, pone contra las cuerdas a los Lakers (19-8), que vivieron una de las noches más duras de la temporada y con la incógnita de saber cuándo volverá su estrella y máximo anotador en pista.