AJ Dybantsa, seleccionado por los Wizards en el primer pick del NBA Draft 2026

AJ Dybantsa ya forma parte de la historia del Draft de la NBA. El ya exjugador de BYU ha sido elegido esta madrugada por los Washington Wizards en la primera posición del Draft. Lo ha hecho por delante de Darryn Peterson, la gran competencia de Dybantsa en esta promoción. Peterson ha sido elegido en la segunda posición por los Utah Jazz.

Dybantsa es, sin duda, uno de los grandes nombres que llegan a la NBA en la promoción de 2026. Un alero con mucho potencial, además de unas condiciones físicas únicas y privilegiadas. Es un alero moderno, con mucha longitud y una gran zancada. Además, a nivel defensivo, es un jugador de garantías y cuenta con una gran capacidad para anotar cerca del aro.

Sus números también hablan por sí solos. En su etapa en BYU, promedió 25,5 puntos, 6,8 rebotes y 3,7 asistencias por partido, además de firmar un 51,0% en tiros de campo. Unos registros que le han valido para ser el número uno del Draft.

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Tras ser seleccionado, Dybantsa no podía esconder su emoción:"Significa mucho para mi. Tengo mucho trabajo por hacer, pero esto es la prueba de que todo el trabajo que he hecho y todas las cosas que he sacrificado han valido la pena"