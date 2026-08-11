El agente de Jokic confirma la oferta de Panathinaikos: "Nunca vi algo así en 30 años"

El precio del pan sube cada vez que Dimitris Giannakopoulos (presidente del Panathinaikos) habla. Sus últimas declaraciones sobre una presunta oferta hecha a Nikola Jokic para que el pívot serbio desembarcase en Atenas dieron la vuelta al mundo.

Medios del viejo continente, pero también algunos americanos, recogieron las palabras de un Giannakopoulos que en el podcast 'Euroinsiders' desveló haber hecho "una oferta muy seria" para lograr su fichaje. Pero su posible llegada al Panathinaikos quedó descartada.

Dimitris Giannakopoulos, presidente de Panathinaikos, fue protagonista en el segundo partido de las finales griegas / AP

El representante del 'Joker' es un Misko Raznatovic que cuenta con una amplia cartera de clientes en Europa, pero que tiene en el pívot serbio al gran diamante de su agencia, 'BeoBasket'. El agente habló para el medio 'Mozzart Sport' para referirse a ese interés de PAO en su representado.

"En 30 años en este negocio, nunca me había encontrado con una oferta así. Dada la relación tan directa que tengo con él, le expliqué de inmediato que la oferta no podía ser considerada", comentó Raznatovic al medio.

Nikola Jokic, jugador de la NBA / Denver Nuggets

El principal motivo radica en las aspiraciones económicas que Jokic tiene por delante en el que aspira a ser el último gran contrato de su carrera. En 2022, el '5' serbio firmó una extensión hasta la campaña 27-28 con un montante total de 264 millones de dólares.

De ese contrato, Jokic todavía tiene que cobrar los 59 'kilos' previstos para la próxima temporada, y 62,8 para la campaña 27-28 en caso de que quiera, ya que tiene una player option. ¿Cómo podría renunciar el serbio a esa cantidad? Pues firmando un contrato todavía más lucrativo.

Nikola Jokic, en un partido con los Nuggets / EFE

'ESPN' desveló que Jokic podría optar a firmar un contrato de 359,5 millones de dólares en cinco temporadas. Para ello, debería romper ese último curso firmado con los Nuggets y lanzarse al mercado en busca de esa multimillonaria cifra. Una cantidad que estaría muy por encima de los 278 millones que podría asegurarse si opta por una extensión de cuatro campañas que el medio americano afirma que ya tiene sobre la mesa.

En caso de aceptar esos casi 360 millones, Jokic superaría contratos como los de Jayson Tatum (319 millones de dólares del 2025 al 2030), Jaylen Brown (285 desde 2024 hasta 2029), y un Shai Gilgeous-Alexander que a partir de 2027 y hasta 2031, cobrará 273 millones de dólares. El canadiense tiene previsto superar los 75,5 millones de dólares en la campaña 2030-2031. Los 360 'kilos' que aspira a cobrar 'Joker' en cinco años se traducen en una media de 72 por curso.