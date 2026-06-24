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NBA

Aday Mara, seleccionado por Oklahoma City Thunder en el pick 12 del NBA Draft 2026

El pívot español aterriza a la mejor liga del mundo de la mano de los Thunder de Shai Gilgeous-Alexander

Aday Mara, elegido por los Thunder en el pick 12

Aday Mara, elegido por los Thunder en el pick 12 / NBA

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Joan Fonollà

Joan Fonollà

Aday Mara ya es una realidad de la NBA. Los Oklahoma City Thunder han seleccionado al pívot español con el pick 12 del Draft de la NBA de 2026. Mara se convierte, de esta manera, en el cuarto jugador español elegido entre los 12 primeros en la historia del Draft. Solo le superan Pau Gasol (pick 3), Ricky Rubio (pick 5) y Fran Vázquez (pick 11).

El gran año de Mara en Michigan le ha valido para subir muchas posiciones en el Draft y despertar el interés de varios equipos, entre ellos los Thunder. De hecho, hace unas semanas se especulaba con que Oklahoma podría subir posiciones en el Draft para hacerse con los servicios del pívot español. Sin embargo, no ha sido necesario.

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Aday Mara llega ahora a un equipo en reconstrucción. La eliminación en las Finales del Oeste ante los Spurs dejó en Oklahoma la necesidad de reajustar algunas piezas, especialmente en el juego interior. El flojo papel de Chet Holmgren ante Victor Wembanyama evidenció que los Thunder necesitaban reforzar la pintura. Ahora, Sam Presti confía en Aday Mara para que sea una pieza clave en el camino de Oklahoma hacia su segundo anillo en tres años.

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