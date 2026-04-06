Aday Mara se dispara en el Draft: "No quiero pensar en la NBA ahora"

Aday Mara, después de la increíble exhibición en las semifinales de la NCAA, sigue dando mucho que hablar. Y no solo en España, también en Estados Unidos, donde se han multiplicado sus opciones de estar en la NBA la próxima temporada. El zaragozano ya hizo historia en la madrugada de este domingo, convirtiéndose en el primer español en estar en un final de la NCAA.

Además lo hizo a lo grande, siendo el gran protagonista de Michigan y firmando una actuación impresionante de 26 puntos y nueve rebotes. Figuras como Pau Gasol no dudaron en aplaudir la proeza del pívot español, que tendrá la oportunidad de engrandecer todavía más su figura si es capaz de levantar el título esta próxima madrugada en el Lucas Oil Stadium de Indianápolis.

Las franquicias están muy pendientes de todo lo que sucede en el March Madness, con la vista puesta en la próxima temporada y las opciones para hacerse con la mayor 'perla' del Draft. Es por eso que Aday Mara ha subido como la espuma en las predicciones y podría estar incluso entre los diez primeros. El maño todavía no se ha declarado elegible para la lotería.

En las últimas semanas, se le situaba entre los puestos 15 y 30, dando por hecho que formaría parte de la primera ronda del Draft. Sin embargo, el portal 'NBA Draft Room', uno de los más conocidos de Estados Unidos y que actualizan su información de manera recurrente, colocan a Aday Mara en el puesto número 13, considerando que sería elegido por los Charlotte Hornets.

Según esta predicción, Aday Mara sería el primer pívot escogido de todo el Draft, considerándose el mejor de esta generación. Su imponente altura, 2,21 metros, y su gran juego cerca del aro lo han catapultado hacia la élite del baloncesto mundial. Esta temporada promedia 12,2 puntos, 6,8 rebotes, 2,5 asistencias y 2,6 tapones por encuentro.

Aday Mara en un partido del March Madness / Twitter

"No voy a estar pensando en la NBA cuando tengo la oportunidad de estar disfrutando de un equipo que tiene posibilidades de ganar el campeonato. Lo estamos pasando tan bien que no quiero pensar en la NBA ahora", aseguraba Aday Mara antes de disputarse la semifinal del March Madness. Para Dusty May, entrenador de Michigan "podría ser una elección de lotería o estar en el top 10".

Fortalezas y debilidades de Aday Mara

Mara ha batido el récord de tapones en una temporada en Michigan y tiene una lectura de juego fascinante para su posición. No es el año en el que haya más pívots para el Draft, lo que le permite poder destacar. Sus únicos puntos débiles son el tiro libre, donde promedia un bajo 56,4% y su lanzamiento exterior. Sin embargo, todo es mejorable a su corta edad.

Michigan y UConn se jugarán esta próxima madrugada de lunes a martes (2:30 hora española) el título de la NCAA. En tres de las últimas cuatro ocasiones, fueron los rivales de Aday Mara los que tocaron el cielo. El pívot español está preparado para dar otra exhibición de baloncesto.