Adam Silver, sobre un posible acuerdo de la NBA con la Euroliga: “Seremos mejores unidos”

El comisionado de la NBA, Adam Silver, después de la reunión anual de la Junta de Propietarios de la Liga, habló ante los medios de los progresos que están llevando las conversaciones entre la liga estadounidense y la Euroliga con vistas al nuevo proyecto que tiene en manos la NBA Europa. Silver confirmó que las conversaciones han avanzado entre ambas partes sin dar a conocer más detalles aunque se mostró optimista sobre un posible acuerdo entre ambas organizaciones.

"Hablamos en la reunión sobre las negociaciones en curso con la Euroliga”, dijo Silver a los medios. “Como dije antes, creo que estamos avanzando en ese aspecto", señaló Silver. "Creemos que la liga se vería fortalecida al unir fuerzas con la Euroliga". Sin duda un claro mensaje del deseo de la NBA de trabajar unidos con la máxima competición europea.

Silver señaló que no existe un acuerdo todavía a pesar de esas conversaciones, pero sugirió que un enfoque unificado beneficia a todas las partes: "No es algo obligatorio, pero a todos nos convendría más actuar como un frente unido en Europa", afirmó Silver.

Mark Tatum, Adam Silver y Andreas Zagklis, NBA y FIBA van de la mano en busca de un acuerdo para el baloncesto europeo / FIBA

Una oportunidad histórica

En su intervención inicial, Silver destacó que la NBA considera a NBA Europe como una oportunidad histórica para la Liga. "Nuestro comisionado adjunto, Mark Tatum, habló sobre las conversaciones en curso en torno a NBA Europe", comentó Silver. "Para mí, representa una oportunidad histórica para construir sobre las magníficas tradiciones del baloncesto europeo, presentes actualmente en la Euroliga y en las ligas nacionales", dijo el comisionado.

"Pero ahora, llevemos esto al siguiente nivel creando una competición europea al estilo de la NBA que combine clubes nuevos y existentes. Seguimos avanzando en ese sentido. Estamos progresando en las conversaciones con la Euroliga y prevemos realizar más anuncios en las próximas semanas", añadió Silver.

Chus Bueno, CEO de la Euroliga, y Adam Silver, comisionado de la NBA negocian un acuerdo / SPORT

El comisionado de la NBA también ofreció algunos detalles sobre la fecha de lanzamiento de la NBA Europe. "Creo que, si dependiera al menos de algunos de ellos [los propietarios], esperaríamos más tiempo para el lanzamiento. Al mismo tiempo, y dependiendo de la situación con la Euroliga, considero importante introducir la competición en el mercado el próximo verano", reafirmando el 2027 como lanzamiento de la nueva Liga.

Un primer año diferente

"El producto inicial que probablemente veríamos dentro de un año será diferente de aquel que tendremos cuando hayamos reunido a todos los equipos y la liga esté operando formalmente", avanzó.

"Así que creo que la respuesta es que queremos ponerla en marcha. Como mencioné anteriormente, habrá anuncios en los próximos meses, y esas conversaciones avanzan con paso firme", volvió a recalcar Silver, haciendo hincapié en los muchos aspectos a negociar.

Chus Bueno expuso ante los jugadores el plan de futuro de la Euroliga que ha de dar un salto de calidad importante / SPORT

"Para nosotros, se trata de tener en cuenta todas las cuestiones estructurales que esto conlleva: cómo abordar el sistema salarial de los jugadores, cómo gestionar los derechos de televisión de forma conjunta y qué aspectos deben tratarse a nivel local. Existen planes para construir varios pabellones nuevos por toda Europa", anunció.

"Así que, una vez más, estoy satisfecho con los avances que estamos logrando. Creo que los propietarios de los equipos también lo están, pero, al mismo tiempo, esto lleva tiempo. Pasará un tiempo más antes de que estemos listos para concretar todos los detalles", concluyó el comisionado.

Reunión clave el 5 de octubre

Mientras Adam SIlver anunciaba esas conversaciones, la Euroliga también ha marcado su hoja de ruta que pasa por el próximo 5 de octubre en una reunión de propietarios. La máxima competición europea vivirá una fecha clave cuando se reunirán de manera extraordinaria en Italia para decidir qué camino debe tomar su competición en vistas al próximo lanzamiento de la NBA de su propia Liga dentro de un año.

La Euroliga se reunirá el cinco de octubre en Italia, con la intención de tomar decisiones sobre su futuro, con o sin la NBA en el proyecto / EUROLEAGUE

El director ejecutivo de la Euroliga de Baloncesto, Chus Bueno, afirmó que estan preparados para hacer frente a la NBA Europa si no se concretara una alianza con el proyecto propuesto por la FIBA y con el apoyo de la liga estadounidense.

De momento, parece que las conversaciones siguen su curso entre ambas organizaciones, que tratan de llegar a un acuerdo, aunque ambas también muestran sus armas, dispuestas a llevarlo adelante si finalmente no es posible conjugar los intereses de todas las partes.