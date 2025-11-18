La NBA se prepara para el regreso de LeBron James

La NBA empezó hace prácticamente un mes pero los aficionados a la mejor liga del mundo echan de menos la presencia del 'Rey'. LeBron James podría volver a tener minutos en el partido que juegan Los Angeles Lakers esta madrugada (4:30 h) ante Utah Jazz.

El alero estadounidense lleva apartado de las canchas desde que empezó la presente temporada por una ciática en la pierna derecha. No juega un partido desde el último choque de primera ronda de Play-Offs del curso pasado, en el que los Lakers cayeron eliminados por 4-1 ante los Minnesota Timberwolves.

Durante las últimas fechas se ha estado ejercitando con los South Bay Lakers, filial de los Lakers en la G League, completando sesiones de preparación y cinco contra cinco para ir cogiendo el ritmo poco a poco. El pasado lunes completó el entrenamiento junto al resto de sus compañeros y podría volver contra los Jazz.

La leyenda de la franquicia angelina comentó recientemente en una rueda de prensa las dificultades de su lesión: “Si lo has tenido, sabes de qué se trata. Si nunca lo has tenido, la gente bromea al respecto; espero que nunca lo padezcas. No es nada divertido”, aseguró el cuatro veces campeón de la NBA.

Un nuevo récord para LeBron

En el caso de que el '23' de los Lakers reaparezca esta madrugada, lograría una nueva hazaña en su dilatada trayectoria. Se convertiría en el primer jugador en toda la historia de la NBA en disputar 23 temporadas, un hito que lo coloca una vez más entre los mejores jugadores que ha habido nunca.

En una temporada en la que LeBron llego a tener en vilo a todos los aficionados de la NBA por una posible retirada, el retorno del 'Rey' significará una gran noticia para JJ Redick, entrenador de unos Lakers que han empezado con buen pie: diez victorias y cuatro derrotas que les permiten ocupar la cuarta posición de la tabla en el Oeste.