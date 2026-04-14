NBA Play-in 2026: partidos, horarios, formato y dónde ver en TV y online

La temporada regular de la NBA ya ha llegado a su final. Después de 82 partidos y un cierre de curso frenético el domingo 12 de abril, la mejor liga del mundo entra en esa semana en la que ya no hay red ni margen de error: el play-in. Del martes 14 al viernes 17 de abril se decidirán las dos últimas plazas de playoffs en cada conferencia antes de que arranque la primera ronda el sábado 18.

El cuadro definido de la post temporada de la NBA 2026 / NBA

Ocho equipos siguen vivos, pero cuatro se quedarán por el camino en apenas unos días. En el Este, Philadelphia 76ers, Orlando Magic, Charlotte Hornets y Miami Heat pelearán por los puestos séptimo y octavo; en el Oeste lo harán Phoenix Suns, Portland Trail Blazers, LA Clippers y Golden State Warriors. El ganador del duelo entre séptimo y octavo se meterá directamente en playoffs como séptimo cabeza de serie, mientras que el perdedor todavía tendrá una segunda oportunidad ante el vencedor del cruce entre noveno y décimo.

Horario del play-in de la NBA 2026

El calendario en hora española queda así: Hornets - Heat, miércoles 15 de abril a la 01:30; Suns - Trail Blazers, miércoles 15 a las 04:00; 76ers - Magic, jueves 16 a la 01:30; Clippers - Warriors, jueves 16 a las 04:00; el duelo entre el perdedor del 76ers-Magic y el ganador del Hornets-Heat, sábado 18 a la 01:30; y el choque entre el perdedor del Suns-Trail Blazers y el ganador del Clippers-Warriors, sábado 18 a las 04:00.

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¿Dónde ver el play-in de la NBA 2026?

En España, el play-in de la NBA 2026 se podrá seguir en Amazon Prime Video, plataforma que estrenó esta temporada su cobertura de la NBA en nuestro país. La propia NBA sitúa además los seis partidos del play-in en Prime Video.