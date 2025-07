La NBA vuelve a Europa con un gran repertorio de partidos... pero se olvida de España

La NBA ha anunciado oficialmente que los Memphis Grizzlies y el Orlando Magic disputarán partidos de temporada regular en Berlín y Londres en enero de 2026, como parte de un nuevo calendario de encuentros internacionales que abarcará tres años en suelo europeo.

Los encuentros se celebrarán en la Uber Arena de Berlín el jueves 15 de enero y en el icónico The O2 de Londres el domingo 18 de enero de 2026. Esta gira marca un importante paso para la NBA en Europa, con planes adicionales para partidos en Mánchester y París en 2027, y nuevamente en Berlín y París en 2028. Las fechas y equipos participantes de las ediciones futuras se anunciarán antes del inicio de cada temporada correspondiente.

Un despliegue de estrellas en territorio europeo

Los Memphis Grizzlies, que jugarán su primer partido de temporada regular en Alemania y el décimo en Londres para la liga, contarán con una plantilla llena de talento: el dos veces All-Star Ja Morant, el Defensor del Año 2022-23 Jaren Jackson Jr., el bicampeón de la NBA Kentavious Caldwell-Pope, y las jóvenes promesas Zach Edey, Jaylen Wells.

Por su parte, el Orlando Magic también llevará a Europa un equipo competitivo, incluyendo al All-Star 2024 Paolo Banchero, los hermanos alemanes Franz y Moritz Wagner, el defensor Jalen Suggs y Desmond Bane, quien precisamente ha aterrizado en este período de traspasos a Orlando procedente de los Grizzlies. El partido en Berlín será especialmente emotivo para los hermanos Wagner, originarios de la capital alemana, quienes han declarado que "es un sueño hecho realidad".

España queda fuera del mapa NBA

Pese al entusiasmo por este despliegue europeo, España vuelve a quedar fuera de la agenda de la NBA. Ninguno de los partidos programados para 2026, 2027 ni 2028 se disputará en territorio español, a pesar de que el país ha sido una cantera de talentos para la liga y cuenta con una base de aficionados consolidada.

En los últimos Global Games de París, Adam Silver, comisionado de la NBA, se pronunció para el "'Diario AS' donde aseguró que España seguía teniendo opciones: “No puedo garantizar cuándo volveremos a jugar en España. Es uno de los mejores mercados del baloncesto mundial. He tenido la oportunidad de pasar tiempo con Pau y Marc Gasol y me recuerdan cuántos aficionados hay en España. Hemos tenido buenísimas experiencias en Madrid y Barcelona, así que volveremos, pero no puedo asegurar cuándo”