La NBA se niega a favorecer a Hezonja

La NBA se ha puesto seria. El caso de Mario Hezonja no solo involucra al Real Madrid, sino a toda la competición norteamericana. Y es que una de las posibles situaciones que puede darse con el croata es que fiche por una franquicia e inmediatamente sea despedido para tener vía libre en Europa. Un 'vacío' burocrático que la liga no piensa permitir.

El futuro de Hezonja tiene dos caminos distintos: jugar en la NBA o en otro equipo europeo. La segunda opción tiene Dubai Basketball como nombre y apellidos. Sin embargo, si la NBA no permite que se den todos los movimientos necesarios, al croata solo le quedará unirse a una franquicia norteamericana para quedarse. Para jugar la próxima temporada en Estados Unidos.

El croata informó, a falta de pocas horas para que se cumpliera el plazo, de que se acogía a la cláusula de salida a la NBA. Un movimiento que tanto él como su representante consideraban que les abría las puertas al otro lado del charco... y que también podía permitir que acabara jugando en otro equipo europeo, utilizando a una franquicia de por medio.

Mario Hezonja, en su primera etapa en la NBA / EFE

El plan consistía en firmar un contrato de bajo coste en la NBA, un contrato bidireccional o un Exhibit 10, para regresar a Europa antes incluso de que arrancara la temporada. Sin embargo, a la NBA no le ha hecho ninguna gracia esta fórmula, la cual considera que daña su credibilidad. Por este motivo, la competición vigilará este tipo de operaciones y las llevará a investigación, con sus respectivas sanciones.

En el club blanco están molestos por cómo se ha gestionado esta salida. Además, no se ha realizado de manera adecuada y el Real Madrid tiene base legal para impedir su salida, ya que no depositó a tiempo la cantidad de dinero necesaria para optar a la cláusula de salida. Por tanto, tampoco se puede descartar que el croata se vea obligado a quedarse en la capital española.

La NBA no permitirá los trucos de Hezonja / NBA

Hezonja fue el único jugador que criticó abiertamente la decisión del club de destituir a Sergio Scariolo. El técnico italiano tenía una gran relación con el croata, que dio una gran versión en el último tramo de la temporada. Ahora, con Pedro Martínez, no tiene la misma motivación y considera que es el momento de iniciar una nueva aventura alejada del Movistar Arena.

Pendientes de LeBron

Uno de los pretendientes de Hezonja en la NBA, según la información de Marc Stein, sería Cleveland Cavaliers, aunque ahora mismo están pendientes de la decisión de LeBron James. Si el estadounidense decide unirse a otro equipo, al croata se le abriría una vía en Ohio. Si finalmente una franquicia se interesa de verdad por el alero, muy probablemente se pondrá fin al culebrón.

El contrato de Hezonja expira en el año 2029, por lo que la salida a la NBA es la única solución si no quiere jugar en el Real Madrid. No sería la primera vez que probara suerte en Estados Unidos, donde ya estuvo entre los años 2015 y 2019. En su última temporada con Orlando Magic, era uno de los jugadores más importantes de la franquicia, con 22 minutos de media en pista.