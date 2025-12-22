NBA y FIBA avanzarán en enero con la exploración de una nueva liga profesional paneuropea

La Asociación Nacional de Baloncesto (NBA) y la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) han anunciado este lunes a través de un comunicado que en enero avanzarán "en su exploración conjunta de una nueva liga profesional paneuropea de baloncesto masculino, involucrando en el proceso a posibles equipos y grupos de propietarios para que se unan" a la misma.

Indican que a parte de las plazas permanentes, la nueva competición, "ofrecería a todos los equipos de las ligas nacionales afiliadas a la FIBA en Europa una vía basada en el mérito para clasificarse anualmente", bien a través de la Liga de Campeones (BCL) de la FIBA o bien por un torneo de clasificación al final de la temporada.

"La liga también alinearía su calendario con los calendarios de las ligas nacionales y de las selecciones nacionales, lo que permitiría a los jugadores representar a su club y a su selección nacional durante todo el año", apunta el comunicado.

Ambas organizaciones precisan que como parte de la nueva liga "también tienen previsto dedicar apoyo financiero y recursos al desarrollo continuo del ecosistema del baloncesto europeo, incluidas las ligas nacionales, las academias de los equipos de club y los programas existentes de la NBA y la FIBA para formar a aspirantes a jugadores, entrenadores y árbitros en todos los niveles del juego".

"El avance de este proyecto conjunto entre la NBA y la FIBA es una gran noticia para la comunidad europea del baloncesto", declaró el secretario general de la FIBA, Andreas Zagklis, quien apuntó que "el formato de la liga respeta los principios del modelo deportivo europeo al ofrecer a cualquier club ambicioso del continente un camino justo hacia la cima".

"El proyecto está concebido de manera que mejorará la sostenibilidad de todo el ecosistema del baloncesto europeo, incluidos los jugadores, los clubes, las ligas y las federaciones nacionales, al generar un efecto dominó que beneficiará enormemente a los aficionados al baloncesto de toda Europa", añadió.

Adam Silver, comisionado de la NBA, manifestó que las conversaciones con las partes interesadas en Europa han reforzado su "convicción de que existe una enorme oportunidad en torno a la creación de una nueva liga en el continente".

"Junto con la FIBA, esperamos contar con la participación de clubes y grupos de propietarios potenciales que compartan nuestra visión sobre el potencial de este deporte en Europa", añadió.