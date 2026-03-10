La NBA evita el homenaje de los Hawks a un club de striptease

La NBA ha frenado la llamada Magic City Night, la acción promocional con la que los Atlanta Hawks querían rendir homenaje el 16 de marzo a Magic City, el célebre club de striptease de Atlanta, durante el partido ante Orlando. La decisión llega después de varios días de críticas públicas y de un debate incómodo para la liga sobre los límites entre cultura local, marketing y respeto institucional.

El comunicado de Adam Silver resume la posición oficial. El comisionado explicó que la liga habló con la franquicia para entender sus razones, pero que finalmente optó por dar marcha atrás porque había inquietud en distintos sectores. Su frase más rotunda fue esta, “Cancelar esta promoción es la decisión correcta para la comunidad de la NBA”.

Un 'acto cultural'

El origen de la polémica está en el propio planteamiento del evento. Los Hawks habían presentado la cita como un tributo a una “institución cultural icónica” de la ciudad, con alitas de pollo asociadas al local, música en directo, mercancía especial y una actuación de T.I. Para sus defensores, la noche pretendía celebrar un símbolo de la cultura popular de Atlanta y su influencia en la escena musical y urbana.

Sin embargo, la contestación creció cuando Luke Kornet, jugador de los Spurs, pidió públicamente la cancelación al considerar que la promoción resultaba irrespetuosa con las mujeres. A esa crítica se sumaron aficionados y voces de la liga, hasta el punto de que Silver admitió haber recibido objeciones de aficionados, socios y empleados. Los Hawks, aunque decepcionados, dijeron que respetan la decisión y mantendrán parte del programa desligado del homenaje.