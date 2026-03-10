NBA
La NBA evita el homenaje de los Hawks a un club de striptease
La polémica decisión de la franquicia de Atlanta ha sacudido la liga esta última semana
La NBA ha frenado la llamada Magic City Night, la acción promocional con la que los Atlanta Hawks querían rendir homenaje el 16 de marzo a Magic City, el célebre club de striptease de Atlanta, durante el partido ante Orlando. La decisión llega después de varios días de críticas públicas y de un debate incómodo para la liga sobre los límites entre cultura local, marketing y respeto institucional.
El comunicado de Adam Silver resume la posición oficial. El comisionado explicó que la liga habló con la franquicia para entender sus razones, pero que finalmente optó por dar marcha atrás porque había inquietud en distintos sectores. Su frase más rotunda fue esta, “Cancelar esta promoción es la decisión correcta para la comunidad de la NBA”.
Un 'acto cultural'
El origen de la polémica está en el propio planteamiento del evento. Los Hawks habían presentado la cita como un tributo a una “institución cultural icónica” de la ciudad, con alitas de pollo asociadas al local, música en directo, mercancía especial y una actuación de T.I. Para sus defensores, la noche pretendía celebrar un símbolo de la cultura popular de Atlanta y su influencia en la escena musical y urbana.
Sin embargo, la contestación creció cuando Luke Kornet, jugador de los Spurs, pidió públicamente la cancelación al considerar que la promoción resultaba irrespetuosa con las mujeres. A esa crítica se sumaron aficionados y voces de la liga, hasta el punto de que Silver admitió haber recibido objeciones de aficionados, socios y empleados. Los Hawks, aunque decepcionados, dijeron que respetan la decisión y mantendrán parte del programa desligado del homenaje.
- El Real Madrid de Florentino pasa de un superávit de 213 millones a un agujero de 312 millones
- Lesión de Carreras: parte médico oficial, qué tiene y cuántos partidos se perderá con el Real Madrid
- Josep Pedrerol carga duramente contra Xavi Hernández: 'Laporta lo ha conseguido
- Koeman confirma las seis semanas de baja de Frenkie de Jong
- Tenso cara a cara entre Laporta y Font: Xavi 'enciende' las elecciones, el tándem Deco-Flick y las operaciones económicas dudosas
- Salen a la luz imágenes más picantes de Mbappé y Ester Expósito: ¡Expareja de Vinicius!
- Jaume Roures acusa a Xavi de mentir sobre Messi: 'No es cierto
- Algo no cuadra con Endrick: señalado con abucheos