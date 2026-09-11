NBA y Euroliga: entente o nueva fractura en el baloncesto europeo

El futuro del baloncesto europeo vivirá un momento clave el próximo 5 de octubre, cuando los propietarios de la Euroliga se reunirán de manera extraordinaria en Italia para decidir qué camino debe tomar su competición en vistas al próximo lanzamiento de la NBA de su propia Liga dentro de un año.

El director ejecutivo de la Euroliga de Baloncesto, Chus Bueno, afirmó que estan preparados para hacer frente a la NBA Europa si no se concretara una alianza con el proyecto propuesto por la FIBA y con el apoyo de la liga estadounidense.

"Si no llegamos a un acuerdo en Europa, competiremos, esa fue la conversación que mantuvimos internamente, y si es necesario, estamos preparados", declaró Bueno a Reuters la semana pasada. “Tiene que ser una alianza que funcione para ambos, no solo para uno” comentó el CEO de la Euroliga.

Chus Bueno negocia la posible relación con la NBA, aunque serán los propietarios quienes decidan si hay acuerdo / Dani Barbeito

“Sabemos que la NBA puede ayudarnos a gestionar las cosas, así que deberíamos seguir sus directrices y ellos deberían respetar el valor de marca de los clubes, ya que llevan 100 años en el mercado y también pueden aportar mucho a la NBA”, dijo Bueno.

Según apuntó la Gazzetta dello Sport, la reunión de propietarios del 5 de octubre tiene como objetivo que los clubes de la Euroliga debatan si aceptan la propuesta de la NBA y permiten que la liga se integre en la NBA Europa, o si la rechazan y continúan operando una liga independiente.

Fragmentación del valor

"Si hay dos ligas, esto va a generar una fragmentación del valor, tanto institucional como comercial, en derechos de transmisión y asistencia de público", declaró Bueno a Reuters. “Ambos dijimos que si no llegábamos a un acuerdo, seguiríamos adelante con nuestros planes. Así que, como saben, ellos siguen con el proceso y yo sigo con el mío”, comentó

Christo Stavropoulos, director del Olimpia Milano afirmó que la absorción de la Euroliga por parte de la NBA no está garantizada.”Si se añade otra competición, se producirá una fragmentación. Para mí, como he dicho mil veces, lo ideal sería colaborar con la NBA, declaró Stavropoulos a la Gazzetta dello Sport.

Christos Stavropoulos, GM de Armani Milan, le gustaría un acuerdo con la NBA, aunque apuesta por una Euroliga potente de futuro / euroleague

“Pero no podemos darlo por sentado. Si no sucede ahora, quienes formamos parte de la Euroliga tenemos ideas muy claras sobre lo que queremos para el futuro.Ya saben: franquicias, más equipos en la competición... el baloncesto en Europa está creciendo mucho, la Euroliga está creciendo. Muchos equipos quieren unirse; los próximos años van a ser muy importantes”, aseguró. “Tomaremos decisiones importantes sobre el futuro en la reunión de la junta directiva. Si es sin la NBA, que así sea. Tenemos nuestro propio camino trazado”, dijo Stavropoulos.

La NBA, con su estructura definida

La NBA Europa prepara su desembarco en Europa con una competición de 16 equipos que competirían en una temporada regular de todos contra todos y una fase de playoffs de varias rondas, que culminaría con una final.

“Estamos cumpliendo plenamente con los plazos previstos. Nuestra intención y previsión es que la liga se ponga en marcha en Europa en la temporada 2027-28. Estamos avanzando según lo previsto”, dijo el comisionado durante las pasadas finales.

NBA y FIBA van de la mano en este proyecto de NBA Europa, que debería arrancar en octubre de 2027 / NBA

Además, al ser preguntado específicamente por el modelo de la nueva competición y las conversaciones con la Euroliga, Silver señaló que “la estructura ya está definida”, explicando que el proyecto contempla una liga de 16 equipos, con 12 franquicias permanentes y plazas adicionales abiertas a clubes europeos.

Sobre la relación con la Euroliga, Silver añadió: “En cuanto a la Euroliga, las conversaciones con ellos siguen en curso. Esperamos poder encontrar una manera de integrar estas operaciones con la Euroliga, pero, en cualquier caso, seguiremos adelante.”, aseguró Silver.