¡La NBA estudia la posibilidad de adquirir la Euroliga!

La NBA, viendo la imposibilidad de poder llevar hacia adelante su nuevo proyecto en el baloncesto europeo y ante una Euroliga que se muestra fuerte y dispuesta a crecer de manera exponencial en los próximos años, estaría considerando la opción de lanzar una OPA sobre la Euroliga y adquirir la competición para su proyecto en Europa.

Una información que lanzaba el rotativo italiano, La Gazzetta dello Sport, y que tiene una fecha importante en el calendario en el devenir de acontecimientos, el próximo 5 de octubre, cuando el ‘board’ de la Euroliga se reunirá en Italia, organizado por el Olimpia Milano, para llevar adelante sus planes de expansión.

En esa crucial reunión, que se celebrará en Villa d’Este, en la localidad de Cernobbio, en el Lago Como es cuando se darán a conocer las franquicias que ampliarán la máxima competición europea así como las próximas ediciones de la Final Four, con Abu Dhabi en 2027, Valencia en 2028, de nuevo Abu Dhabi en 2029 y Milan, en 2030.

Chus Bueno, CEO de la Euroliga, y Adam Silver, comisionado de la NBA / SPORT

Una nueva era para el basket europeo

En esa reunión prevista en Italia, marcará el inicio de una nueva era para el Viejo Continente, en la que se espera la presentación oficial de ocho nuevas franquicias de la Euroliga. Esta junta se reúne con poca frecuencia, convocándose únicamente cuando es fundamental redefinir la estrategia general y ahora es un momento decisivo.

En esa fecha, la Euroliga espera conocer los planes definitivos de la NBA, enfrascada en su deseo de poner en marcha su competición en Europa, aunque el potente proyecto de la Euroliga parece llevarles a solo la idea de adquirirla para trabajar en el modelo que ya existe y potenciarlo con su estrategia de marketing. El potencial de la Euroliga que dirige Chus Bueno es un proyecto sólido, y con cada vez más equipos dispuestos a unirse.

La Euroliga tiene grandes planes de futuro, y a la NBA le cuesta poder crear un modelo equiparable / Euroleague

Según informaba ‘Eurohoops’ hasta 11 candidatos han presentando ofertas vinculantes que representan casi 700 millones de euros solo en derechos de franquicia. Se prevé que la inversión total supere los 3200 millones de euros en los próximos cinco años, lo que impulsará el valor empresarial colectivo de la liga hacia los 4300 millones de euros previstos para 2027.

Todavía falta un mes para esa reunión decisiva, aunque todo apunta a que en las siguientes semanas quedará definido el futuro del baloncesto europeo, con una Euroliga que presenta batalla a una NBA que cada vez parece quedarse sin opciones de crear su propia competición y su única solución sería adquirir la Euroliga, en una macro operación que resultaría ciertamente cara aunque unificaría el baloncesto europeo.