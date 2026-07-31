La NBA decide no jugar partidos de pretemporada en Abu Dhabi

Por primera vez en cinco años, la NBA no disputará ningún partido de pretemporada en Oriente Medio, según avanzaba ESPN de fuentes de la Liga. Esta decisión se produce en medio de la guerra entre Estados Unidos e Irán y el conflicto que asola la región.

Si bien la NBA no anunció partidos de pretemporada en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, este año, como sí lo había hecho en los cuatro años anteriores, fuentes informaron a ESPN que la liga había mantenido conversaciones con los Cleveland Cavaliers, Miami Heat, Brooklyn Nets y Washington Wizards sobre su posible participación en los partidos.

La NBA también exploró la posibilidad de celebrar su primer partido en Doha, Catar, aunque estos planes nunca se concretaron ni se anunciaron. Una de las opciones contemplaba que dos de los cuatro equipos jugaran un partido en Doha y otro en Abu Dabi durante el mismo viaje. La Autoridad de Inversiones de Catar es propietaria minoritaria de la empresa matriz de los Wizards.

La NBA ha decidido no viajar en pretemporada a Abu Dhabi / NBA

Colaboración con Abu Dhabi

En enero, la NBA y el Departamento de Cultura y Turismo de Abu Dabi anunciaron la ampliación de su colaboración, que incluía los NBA Global Games de pretemporada, actividades de marketing ampliadas y la inauguración de una NBA Global Academy en la capital de los Emiratos Árabes Unidos.

Según fuentes, esta colaboración continuará y se programarán partidos de pretemporada en Abu Dabi en el futuro. Se espera que la NBA vuelva a considerar la posibilidad de jugar en Catar, aunque, debido al conflicto actual, no hay un plazo definido.

La Copa Mundial FIBA 2027 está programada para agosto del próximo año en Doha, y un partido de pretemporada de la NBA iba a formar parte de la preparación para el evento.

Los New York Knicks y los Philadelphia 76ers disputaron dos partidos de pretemporada en Abu Dabi en octubre, de cara a la temporada 2025-26.

El domingo, la Fórmula 1 anunció que su Gran Premio de Baréin, previamente pospuesto, se celebrará finalmente en Malasia en octubre. La organización aún no ha decidido la fecha de sus carreras previstas en Catar y Abu Dabi para finales de este año.