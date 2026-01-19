BALONCESTO
La NBA contempla a Pau Gasol para un papel clave en su liga europea
Según el NYT, el español es uno de los nombres que baraja la organización
EFE
Pau Gasol figura entre los nombres que la NBA baraja para asumir un papel relevante todavía por definir en el proyecto europeo que impulsa junto a la FIBA, según informó este lunes The Athletic, el medio deportivo del grupo del New York Times.
El diario citó a "numerosas fuentes conocedoras de los planes de la organización".
Gasol acompañó este fin de semana al comisionado de la NBA, Adam Silver, en su viaje a Londres con motivo del partido entre los Orlando Magic y los Memphis Grizzlies disputado en la capital británica.
Miembro del Salón de la Fama de la NBA, dos veces campeón de liga con los Lakers y campeón de Europa y del Mundo con España, Gasol participó de un encuentro en Londres con inversores y clubes europeos, así como otros actores implicados en el proyecto.
"Es una oportunidad única. Se trata de aprender unos de otros y de construir juntos este nuevo proyecto. Sí, hablamos de una liga, pero va mucho más allá: tiene que ver con el ecosistema, con la base, con las ligas nacionales y con el impacto en los niños", afirmó Gasol dirigiéndose a una audiencia de unas 250 personas
"Hay mucho en juego y por eso creo que es algo tan importante y con tanto impacto, y por lo que me ilusiona tanto formar parte de ello", añadió, según The Athletic.
En el encuentro participaron representantes del Real Madrid y del Fútbol Club Barcelona, además de Olimpia Milano, Panathinaikos, ASVEL, Bayern Munich o Alba Berlin, entre otros. También participaron Amazon, el fondo de inversión saudí o Nike.
Algunos medios habían informado de que Gasol participó en una reunión en Londres entre Silver y representantes del Barcelona para atraer al club catalán -en el que debutó como profesional- al proyecto de la NBA, pero la información de The Athletic apunta a que el exjugador tendría reservado un papel mucho más relevante.
La NBA y la FIBA trabajan con la idea de que esta nueva liga, que se está gestando al margen de la Euroliga, eche a andar en octubre de 2027 con la participación de 16 equipos, doce de ellos con plaza fija.
Para este proyecto, buscan atraer a históricos del básquet europeo como Real Madrid o Barcelona, pero también la creación de equipos nuevos en sitios como Londres o Manchester, sin tradición en este deporte.
