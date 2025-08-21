¡La NBA compara a Dabone con LeBron James!

La trascendencia de Mohamed Dabone va mucho más allá de España. El pívot del Barça, de tan solo 13 años de edad, es la gran joya del baloncesto en España. A su cortísima edad ya mide 2,10 metros y formará parte del primer equipo la próxima temporada. Una evolución sin precedentes que ha llamado la atención de los medios estadounidenses que cubren la NBA.

Hace una semana, Dabone ya había sido definido en el país norteamericano como una mezcla de Giannis Antetokounmpo y Victor Wembanyama. Aun así, esta vez el portal 'Clutch Points', uno de los más importantes del país, ha elevado la comparación de la joven estrella del Barça unos escalones más. Nada más y nada menos que con LeBron James.

Los grandes logros de este niño prodigio han adquirido relevancia con el paso del tiempo. Este último medio estadounidense pone en valor sus cifras en la Euroliga junior, donde promedió un total de 12 puntos, 7,3 rebotes y 1,3 tapones por partido. Todo eso ante rivales cuyas plantillas tienen una media de edad de 20 años.

La NBA tiene bien controlado a Nabone. La fama de este joven nacido en Burkina Faso cruzó el Atlántico con anterioridad y varios ojeadores de la liga tienen sus ojos puestos en él. El Barça, de momento, disfrutará de tenerlo en plantilla, beneficiado por la edad del jugador, que le impide irse a universidades americanas o emprender proyectos relacionados con Estados Unidos, como han hecho otros.

El conjunto azulgrana ya le incluyó en la Euroliga de la temporada pasada. Teniendo en cuenta el efecto que causa el jugador, es muy probable que tenga minutos este año en Liga Endesa. Si ocurre, se convertiría en el chico más joven en debutar en la competición nacional, superando el récord que ostenta Bassala Bagayoko, que debutó con el Surne Bilbao a los 14 años, 7 meses y 15 días.

Mohamed Dabone, en un partido con el junior del Barça / Euroleague

En el caso de Dabone, el pívot cumplirá los 14 años a finales de octubre. Desde que llegó al Barça en 2023, no ha parado de dar pasos de gigante. En la Minicopa ACB de 2024 ya fue nombrado MVP en la final contra el Real Madrid y en el Torneo Internacional U16 de La Orotava, demostró su superioridad ante jugadores de edades similares a la suya: 31 puntos, 19 rebotes, 4 tapones y 45 de valoración.

¿Dónde jugará Nabone la próxima temporada?

Para el próximo curso, Dabone también formará parte del nuevo proyecto del baloncesto español: la Liga U. El Barça estará presente en esta competición creada para jugadores sub-22, principalmente por la plantilla del Cadete A de la última temporada. Sin embargo, en caso de que no lleguen las oportunidades en ACB y Euroliga, Dabone y Keita podrían jugar partidos y liderar el proyecto.

Teniendo en cuenta lo larga que va a ser la próxima temporada para el Barça, es una posibilidad muy real que Dabone debute con el primer equipo. La zona interior de los de Peñarroya dejó mucho que desear el pasado curso, por lo que el pívot de Burkina Faso podría aportar en varios partidos y probarse ante la élite del baloncesto español y europeo.