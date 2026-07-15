La NBA aprovechará la final del Mundial para reunirse con inversores para su proyecto en Europa

El proyecto de la NBA en Europa de la mano de FIBA avanza sólidamente tal y como ha confirmado Adam Silver, comisionado de la liga norteamericana, en una comparecencia ante los medios de comunicación tras la celebración de la Junta de Gobierno (Board of Governors) en la que ha anunciado que habrá una reunión con inversores europeos aprovechando la celebración de la final de la Copa del Mundo de fútbol en Nueva York.

La expectativa y entusiasmo generado por el proyecto que arrancaría en octubre de 2027 es tal que “múltiples ciudades en Europa han mostrado un tremendo interés” incluso de ciudades fuera de las 12 designadas para obtener una franquicia fija en una competición que defiende la importancia de las Ligas Nacionales y la meritocracia deportiva asignando cuatro plazas abiertas para los finalistas de la Basketball Champions League 26/27 y dos torneos clasificatorios de final de temporada con los mejores de las ligas domésticas y el tercer clasificado de la BCL.

“Estamos en el lugar en el que esperaba que estuviéramos. Hemos analizado las propuestas recibidas con la Junta para una primera fase de ciudades elegidas. Muchas personas involucradas en estos proyectos en Europa que han solicitado unirse van a estar en Nueva York para la final del domingo y tendremos distintas reuniones aprovechando su presencia. Esperamos ir cerrando distintos acuerdos a lo largo de las próximas semanas e iremos comunicando. Tengo que decir que estoy encantado con el interés generado en toda Europa”, explicó Adam Silver.

Adam Silver, comisionado de la NBA. / NBA

Las palabras del comisionado refrendan el plan conjunto entre NBA y FIBA con la mirada puesta en el otoño de 2027 como fecha de arranque de una competición que supondrá la mayor inyección de capital que haya conocido jamás el baloncesto europeo.

Las propuestas recibidas, la calidad de las mismas, el perfil de los inversores, el histórico de los clubes vinculados -más de 20 equipos ya existentes de baloncesto, equipos que militan actualmente en la Euroliga y que cuentan con cláusulas de salida en sus contratos, equipos de fútbol que buscan crecer en este proyecto- superan con creces las necesidades para garantizar un lanzamiento exitoso que supondrá la mayor inversión sin precedentes en el baloncesto europeo.

La dimensión económica del proyecto ha sido recibida con entusiasmo por los potenciales inversores y han visto una clara hoja de ruta hacia la rentabilidad que plantea la NBA, especialmente en comparación con el ecosistema actual del baloncesto europeo: Durante los diez primeros años, la NBA prevé distribuir más de 10.000 millones de dólares y las franquicias permanentes alcanzarán el punto de equilibrio en su tercer año de actividad.

Meritocracia deportiva

El modelo de competición, diseñado conjuntamente entre FIBA y NBA con la modalidad de 12 franquicias fijas y cuatro plazas de acceso por meritocracia deportiva, beneficiará de forma significativa a aficionados, clubes y jugadores, ya que abrirá una vía más accesible para que cualquier club europeo pueda aspirar a competir al máximo nivel continental y permitirá llevar baloncesto de primer nivel a un mayor número de aficionados en toda Europa.