NBA All-Star 2026: horario, dónde ver, formato y participantes

Del 13 al 15 de febrero de 2026, Los Ángeles acogerá una nueva edición del NBA All-Star, una cita histórica porque será la 75ª y porque se jugará en el Intuit Dome de Los Ángeles y casa de los Clippers. La gran conversación de 2026 será el formato. La liga rompe con el clásico Este vs. Oeste y apuesta por un USA vs. World en modo torneo: dos equipos de jugadores estadounidenses y uno internacional competirán en una liguilla con cuatro partidos de 12 minutos, buscando un All-Star más dinámico y competitivo.

En lo estrictamente deportivo, ya se conocen los titulares del All-Star Game. En el Este, los titulares elegidos han sido Giannis Antetokounmpo, Jaylen Brown, Jalen Brunson, Cade Cunningham y Tyrese Maxey. Por el Oeste, Stephen Curry, Luka Dončić, Shai Gilgeous-Alexander, Nikola Jokić y Victor Wembanyama serán los encargados de formar parte de la partida inicial.

Horario y dónde ver

La agenda arranca en la noche del viernes en EE. UU., pero aquí se verá en la madrugada del sábado 14 de febrero. El primer evento será el Celebrity Game a la 01:00h. Le seguirá el Rising Stars a las 03:00h (partido de Rookies) y el NBA HBCU Classic a las 05:00h. El sábado 14, el Media Day comenzará a las 19:30h, y el bloque de All-Star Saturday Night (concurso de habilidades, triples y mates) arrancará a las 23:00h. Finalmente, el All-Star Game se jugará el domingo 15 a las 23:00h. Todos los eventos del All-Star Weekend se podrán seguir en España a través de DAZN o del NBA League Pass.