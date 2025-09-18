Navarro: "Aprenderemos de lo que hacemos mal para mejorar"

Ibon Navarro habló tras el partido contra el Al Ahli para valorar la victoria de su equipo, sobre todo por las condiciones con las que sus jugadores afrontaron el partido, con todavía secuelas del viaje desde Málaga a Singapur y también con la falta de acoplamiento de un equipo con cuatro caras nuevas este curso.

Balance del partido

“Si recuerdas el partido del año pasado fue exactamente igual, con la diferencia de que teníamos un montón de automatismos ya cogidos. Es un partido en el que pierdes muchos balones, en el que todo el mundo tiene un poco de tensión”.

Calidad del rival

“Aunque vinimos pronto a Singapur, teníamos malas sensaciones. Hay gente que ayer no pudo dormir, problemas estomacales, mil cosas. Es un partido difícil de jugar porque el rival también era mucho mejor que el del año pasado. Almeida, Romero o Marcos Knight son jugadores con recorrido en Europa y que saben de qué va esto”.

Dificultad

”Son partidos muy duros, incómodos, como no podía ser otra forma de ver el partido. Pero sabemos que también lo fue el año pasado. Mejoramos mucho el segundo día y es lo que tenemos que intentar hacer ahora”.

Caras nuevas

“Es normal que esos jugadores que llevan tanto tiempo, su baloncesto en general sea un poco más compacto. Pero no podemos jugar solo con los del año pasado, necesitamos pasar ese proceso de meter a los nuevos, de jugar mal. Aprender de lo que hacemos mal para mejorar”.

Proceso

“Se junta la necesidad de los jugadores de encontrar sus sensaciones, de encontrar su espacio, de hacerlo jugando sus balones, cuando aquí estamos acostumbrados a hacerlo de otra forma. Entonces es normal y tenemos que pasar por este proceso. No nos lo podemos saltar, es inevitable, si nos frustramos y nos enfadamos por no pasar por esto nos vamos a equivocar”.

