Nate Johnson condena al CB Gran Canaria al último puesto en el Torneo Internacional Ciudad de Cagliari

Segunda derrota consecutiva del Dreamland Gran Canaria en pretemporada, ante un Dinamo Sassari que dominó el marcador a base de triples casi todo el partido y que evitó la prórroga en el último segundo merced a un triple lejano y bien punteado por los amarillos que ensartó Nate Johnson para dar el tercer puesto en el XV Torneo Internacional Ciudad de Cagliari (90-87).

Isaiah Wong repite como el máximo anotador de los claretianos con 21 puntos, aunque en esta ocasión el máximo anotador del duelo fue Rashawn Thomas con 22.

Jaka Lakovic optó por cambiar dos piezas de su quinteto inicial con relación al encuentro de ayer ante el Olimpia Milano para medirse al Dinamo Sassari. Eric Vila relevaba a Miquel Salvó en la posición de tres y Louis Labeyrie hacía lo propio con Pierre Pelos.

Los tiros libres se convertían en la única vía de anotación de los isleños en los primeros siete primeros minutos del partido, con Wong y Vila como únicos anotadores, y en el que Marshall y Thomas marcaban las diferencias para los anfitriones que dominaban sin excesivos problemas el marcador.

Schott, primer claretiano en anotar de dos

Fynn Schott era el primer jugador claretiano en perforar el aro italiano en la pintura tras recoger un lanzamiento marrado desde la esquina por Ziga Samar. Jaka Lakovic tiraba de fondo de armario y el equipo mejoraba en sus prestaciones en ataque y en defensa, aunque cada intento de acercamiento de los amarillos era castigado por el Sassari.

El esloveno aprovechaba para hacer debutar a Sasha Panasiuk, quien no tuvo minutos en el primer encuentro ante el Olimpia Milano, cerrándose el primer acto con Marco Ceron colocando el 24-17 desde la línea de castigo.

Jaka Lakovic paraba el partido en el reinicio del juego en el segundo acto para dar un tirón de orejas a sus hombres que reaccionaban a ráfagas con Wong, Tobey y un Vila efectivo en la zona de castigo.

Pero, los intentos de remontada de los amarillos se topaban con el acierto de la dupla formada por Thomas y Marshall que mantenían a los grancanarios cerca de la frontera psicológica de los 10 puntos.

Protagonismo de Angola

Ziga Samar desde la esquina acortaba diferencias desde fuera del perímetro y tras visitar la línea de castigo, pero era Angola el que anotaba el triple del partido, con un adicional que regalaba el colombiano para llegar al ecuador con un ajustado 46-43 favorable al Sassari.

El colombiano también se encargaba de inaugurar el electrónico de la segunda parte, pero los triples permitían a los anfitriones mantenerse por delante en el marcador. Schott y Samar aprovechaban sus minutos en pista para ofrecer su mejor versión, mientras Labeyrie regresaba tras tener que sentarse en el primer asalto al ver tres faltas y el galo se reivindicaba con un triple desde la esquina.

Picando piedra en defensa y encontrando el acierto desde fuera del perímetro, lograba el Granca voltear el marcador a falta de menos de cuatro minutos para el final del tercer acto, tras un triple centrado de Eric Vila que obligaba a los italianos a parar el juego (59-61).

El partido entraba en una fase de ida y vuelta, sin un dominador claro. Wong volvía a dejar su sello con una canasta espectacular, pero el Dinamo Sassari recuperaba el mando en plaza tras endosar dos triples consecutivos a los amarillos obra de Beliauskas y Ceron, llegándose al asalto de la verdad con cinco puntos de ventaja para los italianos tras convertir Zanelli dos tiros libres.

Final cruel

La cuarta falta de Labeyrie en el arranque del último cuarto obligaba a Lakovic a sentar al francés. Angola y Pelos devolvían las tablas al marcador y se abría un partido nuevo de siete minutos (69-69).

El Dinamo Sassari abría una nueva brecha en el marcador en la recta final, pero los amarillos se encomendaban a Wong para mantener sus opciones de victoria. Labeyrie hacía crecer las acciones claretianas convirtiendo un 2+1, que era anulado con un nuevo triple de los italianos.

Pierre Pelos daba una vida extra a los isleños desde fuera del arco y Thomas con un gancho a la media vuelta forzaba un tiempo muerto a 32 segundos del final (87-86).

Wong forzaba una falta que le permitía al Granca volver a igualar la contienda, pero un triple colosal de Nate Johnson a un segundo del final condenaba a los amarillos al último puesto del torneo (90-87).