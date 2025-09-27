Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

Supercopa

La narración y las estadísticas del Unicaja CB 87-93 Valencia Basket

Supercopa 2025: Unicaja - Valencia Basket

Supercopa 2025: Unicaja - Valencia Basket / Gregorio Marrero

La Opinión

¿Será capaz el Unicaja de ganar su primer título en Málaga y romper la maldición del Carpena en este tipo de torneos cortos? ¿Será capaz el Unicaja de ser el segundo anfitrión en 25 años que gana una Supercopa en casa? ¿Será capaz el Unicaja de ganar su segundo título en 7 días y el octavo en 31 meses?...

Vía: La Opinión de Málaga

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas