Nao Okamoto, director ejecutivo de la B.LEAGUE japonesa: “En Japón, el baloncesto sigue creciendo mientras otros deportes pierden practicantes”

La B.LEAGUE afronta su undécima temporada después de una década de crecimiento que ha transformado el baloncesto profesional japonés. Nao Okamoto explica las claves de una competición todavía poco conocida en España, pero que ha conseguido atraer talento internacional y convertir a sus clubes en símbolos de sus territorios.

Nao Okamoto (izquierda) en una rueda de prensa / B.LEAGUE

La B.LEAGUE está a punto de comenzar su undécima temporada. ¿Cómo ha evolucionado la competición durante su primera década?

La B.LEAGUEapenas tiene diez años y este mes de julio comenzamos nuestra undécima temporada. Recientemente hemos modificado la estructura de la competición mediante un proceso que denominamos B.Innovation. Uno de los principales cambios se encuentra en la internacionalización de la liga. Esta temporada aumentará el número de jugadores extranjeros y, además, hace cinco años abrimos un cupo asiático que ha permitido incorporar a numerosos talentos del continente.

¿Qué impacto ha tenido ese cupo asiático en el nivel de la competición?

Ha transformado notablemente el nivel sobre la pista. La temporada pasada, por ejemplo, tuvimos siete jugadores filipinos, todos ellos con experiencia internacional con su selección. También han llegado jugadores de Corea del Sur, Taiwán y Líbano. Pero ya no hablamos únicamente de Asia. Cada vez recibimos más profesionales con experiencia en la NBA o la Euroliga.

¿Qué perfil tienen esos jugadores procedentes de las grandes ligas internacionales?

No son veteranos de 35 o 36 años al final de su carrera, sino jugadores que todavía están en la veintena y ven la B.LEAGUE como una oportunidad para seguir creciendo. Ese es uno de los cambios más importantes que estamos observando.

Para muchos aficionados españoles, esta entrevista será su primer contacto con la B.LEAGUE. ¿Qué hace única a la competición?

Una de nuestras principales diferencias es el perfil demográfico de los aficionados. En deportes como el fútbol o el baloncesto, alrededor del 70 % del público suele ser masculino. En nuestro caso, más del 60% de los aficionados son mujeres. Eso demuestra que la gente no acude únicamente por la calidad del baloncesto, sino también por el entretenimiento, la experiencia en los pabellones y todo lo que rodea al partido.

Creo que este aspecto puede resultar especialmente llamativo para los aficionados españoles y europeos. Es una de las características que mejor definen a nuestra liga.

La B.LEAGUE se fundó en 2016 y ha crecido enormemente en menos de una década. ¿Cuál ha sido la decisión más importante para alcanzar este éxito?

Una de las claves ha sido mantenernos firmes con el proyecto de la B.Premier. Para formar parte de esta nueva competición, los clubes deben cumplir tres requisitos: alcanzar unos ingresos anuales de 1.200 millones de yenes, registrar una asistencia media de 4.000 espectadores y disponer de un pabellón con capacidad para, al menos, 5.000 personas.

La B.LEAGUE, una competición en aumento en Japón / B.LEAGUE

¿Cómo reaccionaron los clubes cuando se anunciaron unos requisitos tan exigentes?

Presentamos estas condiciones en 2020, en plena pandemia. En aquel momento, mucha gente pensaba que eran imposibles de cumplir y que, incluso cuatro o cinco años después, apenas siete u ocho clubes podrían alcanzarlas. Sin embargo, cuando cerramos el proceso de solicitudes, 26 clubes habían conseguido entrar en la B.Premier.

La liga estableció el objetivo, pero fueron los clubes los que realizaron un enorme esfuerzo para vender entradas, captar patrocinadores y aumentar sus ingresos.

¿De qué manera ayudó la liga a los clubes durante ese proceso?

Creamos diferentes comités en los que podían compartir conocimientos y estrategias comerciales. Si una campaña de venta de entradas funcionaba bien en Tokio, estudiábamos cómo podía aplicarse también en Akita u Okinawa. Como los territorios comerciales de la mayoría de los clubes no se solapan, pueden intercambiar información sin competir directamente entre ellos.

Comparten conocimientos sobre la venta de patrocinios y entradas o sobre la organización de campañas promocionales. Gracias a ese trabajo, clubes de zonas alejadas de las grandes áreas metropolitanas, como Okinawa o la prefectura de Akita, han logrado reunir entre 600 y 700 patrocinadores. Ese esfuerzo colectivo ha sido uno de los factores fundamentales de nuestro crecimiento.

¿Qué papel desempeñan los aficionados y la vinculación de los clubes con sus territorios?

Los grandes equipos de béisbol y fútbol se concentran principalmente en las ciudades más importantes. Puede haber varios en Tokio o en el área de Osaka, pero su presencia es menor en otras zonas del país. Nosotros, en cambio, contamos con 55 clubes distribuidos por todo Japón. Muchas prefecturas que no tienen un gran equipo profesional de fútbol o béisbol quieren convertir a su club de baloncesto en un símbolo local.

¿Hay algún ejemplo que represente especialmente bien esa conexión local?

En Akita, los Akita Northern Happinets son probablemente el club deportivo más importante de la prefectura. Algo parecido sucede en Okinawa con los Ryukyu Golden Kings. Aunque también existen equipos de fútbol, el club de baloncesto tiene allí una relevancia mucho mayor.

¿Puede decirse que el baloncesto es el deporte que más está creciendo actualmente en Japón?

El baloncesto continúa creciendo. Tendría que consultar las cifras exactas, pero la población japonesa disminuye cada año y cada vez hay menos niños. El número de personas que practican béisbol está bajando y lo mismo sucede con el fútbol. La participación en baloncesto, sin embargo, está aumentando ligeramente. Esa es la tendencia que observamos en el mercado japonés.

¿Cuál es la visión internacional de la B.LEAGUE para los próximos años?

Nuestra estrategia tiene dos vertientes: una deportiva y otra empresarial. En el plano deportivo, queremos que, de aquí a 2030, cinco jugadores que hayan pasado por la B.LEAGUE lleguen a la NBA.

Actualmente Japón cuenta con dos jugadores en la NBA. Uno es Rui Hachimura, que no pasó por nuestra competición. El otro es Yuki Kawamura, que jugó durante varios años en la B.LEAGUE antes de dar el salto. Queremos que más jugadores sigan ese camino: que se formen y compitan en nuestra liga y, posteriormente, puedan llegar a la NBA. Para nosotros sería un hito muy importante.

¿Y cuáles son los objetivos internacionales desde el punto de vista empresarial?

Hemos abierto el cupo asiático a jugadores de catorce países. A partir de ahí, queremos centrarnos especialmente en seis mercados en los que ya contamos con jugadores locales, entre ellos China, Filipinas y Taiwán.

Cada vez más ligas compiten por atraer talento internacional. ¿Qué ofrece la B.LEAGUE a los jugadores que se plantean ir a Japón?

En primer lugar, Japón es un país muy puntual, especialmente en los pagos. Los salarios se abonan exactamente el día acordado. Es una cuestión muy importante y forma parte de nuestra cultura, no solo del baloncesto.

"En el plano deportivo, queremos que, de aquí a 2030, cinco jugadores que hayan pasado por la B.League lleguen a la NBA" Nao Okamoto

Además de la seguridad económica, ¿qué entorno encuentran los jugadores en los clubes?

Muchos equipos están aumentando sus ingresos y pueden disponer de su propio pabellón y de instalaciones de entrenamiento de gran nivel. Todo ello ayuda a los jugadores a desarrollar sus capacidades. El salario es importante, evidentemente, pero también lo es el ambiente que se vive en los pabellones. La mayoría de los partidos, especialmente en la B1, cuentan con una asistencia muy elevada.

¿Qué papel desempeña B.LEAGUE UNITED en el desarrollo de los jóvenes japoneses?

No podemos enviar directamente a esos jugadores a la NBA, pero sí ofrecerles la oportunidad de enfrentarse a equipos muy potentes, como Melbourne United. Después de la NBA, ligas como las de España, Francia o Australia tienen un nivel muy alto. Por eso es tan valioso reunir a B.LEAGUE UNITED y llevar al equipo a competir a Melbourne.

¿Resulta complicado seleccionar a los jugadores para este tipo de iniciativas?

El proceso de selección del año pasado fue complicado porque tuvimos que coordinarnos con la federación y con las actividades de las selecciones nacionales. Esto no sucede únicamente en Japón, sino también en otros países. Este año hemos mejorado la comunicación y estamos intentando seleccionar a jóvenes con mucha proyección que puedan participar tanto con B.LEAGUE UNITED como con la selección japonesa.

La competición es cada vez más internacional, pero mantiene una identidad muy vinculada a la cultura japonesa. ¿Cómo pueden combinar ambas cosas?

Es un reto complicado. Internacionalizarse y mantener una perspectiva nacional pueden parecer objetivos opuestos. Sin embargo, nuestra misión es mostrar al mundo nuestra cultura y aquello que hace especial a Japón. No queremos internacionalizarnos sin más. Queremos hacerlo manteniendo el sabor japonés, conservando todo lo que hacemos bien en nuestro país y tratando después de exportarlo al extranjero.

Sebas Saiz, uno de los jugadores internacionales de la B.League / B.LEAGUE

En Europa apenas encontramos jugadores japoneses o asiáticos. ¿Por qué cree que prefieren competir en sus ligas nacionales?

En realidad, hay muchos jugadores a los que les gustaría jugar en Europa. Existen algunas excepciones, como Taiga Okada, que se marchó a España con 15 años, se convirtió en profesional y consiguió un contrato con Zentro Basket, si no recuerdo mal. Su historia es muy conocida aquí. Desarrolló una buena trayectoria en España, regresó después a Japón y ahora está jugando a un gran nivel. Esperamos que aparezcan más casos como el suyo

Entonces, ¿qué obstáculos impiden que más jugadores japoneses den el salto a Europa?

En Europa hay un número limitado de plazas para extranjeros. Un jugador japonés tendría que competir por una de ellas, muchas veces frente a jugadores estadounidenses. Además, la mayoría de nuestros jugadores no son especialmente altos. Un base o un escolta japonés puede encontrarse compitiendo contra jugadores cercanos a los dos metros.

A eso se suma que en Europa no existe la regla de los tres segundos defensivos, lo que hace que el juego sea todavía más exigente para ellos. Aun así, nos encantaría enviar más jugadores a Europa. Ahora mismo no contamos con demasiadas oportunidades, pero, cuando aparezcan, intentaremos aprovecharlas.

Tampoco es habitual que los jugadores españoles se marchen a Japón. ¿Puede existir un problema de conexiones entre ambos mercados?

Sí. En mi opinión, no existen demasiadas conexiones entre los agentes españoles y los clubes japoneses de la B.LEAGUE. Ese puede ser uno de los motivos. Algo parecido sucedía en Taiwán. Lo habitual era que sus jugadores se marcharan a la CBA china. Hasta hace unos años apenas llegaban a Japón porque no existían relaciones entre los agentes taiwaneses y los clubes de la B.League. Las conexiones entre agentes y equipos son muy importantes.

¿Cómo puede un niño japonés comenzar a jugar al baloncesto y terminar convirtiéndose en profesional?

En los últimos diez u once años han cambiado muchísimas cosas. Cuando yo jugaba, el recorrido se realizaba exclusivamente a través de los equipos escolares: primaria, secundaria, instituto y universidad. Después no existía realmente una liga profesional y los jugadores pasaban a equipos pertenecientes a grandes empresas, como Toyota. Desde el nacimiento de la B.LEAGUE, en 2016, exigimos que todos los clubes contaran con equipos de formación, de una manera parecida a los clubes de fútbol europeos.

"En mi opinión, no existen demasiadas conexiones entre los agentes españoles y los clubes japoneses de la B.League" Nao Okamoto

¿Qué opciones tiene actualmente un jugador durante sus primeros años de formación?

En la etapa equivalente a secundaria existen tres caminos. Un jugador puede competir con el equipo de su instituto, entrar en el conjunto sub-15 de un club de la B.LEAGUE o jugar en un club privado de formación. Por tanto, los jóvenes disponen ahora de más opciones para practicar baloncesto, y eso es positivo.

¿Qué ocurre cuando llegan a la etapa de instituto?

La mayoría de los mejores jugadores todavía elige los equipos escolares. Los clubes de la B.LEAGUE también cuentan con conjuntos sub-18 y su nivel mejora cada año, aunque los mejores institutos siguen siendo algo más fuertes. Después, el jugador puede ir a una universidad japonesa o convertirse directamente en profesional.

¿Cuántos jugadores consiguen llegar directamente a la B.LEAGUE desde la categoría sub-18?

Muy pocos. Normalmente son menos de cinco cada año. El nivel profesional es muy alto y la mayoría de los jugadores sub-18 todavía no está preparada para competir en esas condiciones. Por eso el sistema continúa evolucionando.

En España se ha creado la competición Liga U22 para cubrir el salto entre la formación y el primer equipo. ¿Existe algo parecido en Japón?

Sí. El periodo comprendido entre los 18 y los 22 años sigue siendo una etapa para la que debemos encontrar un entorno competitivo adecuado. En ocasiones, el nivel profesional es demasiado alto para esos jugadores, mientras que el universitario puede no resultar suficientemente exigente.

Por eso estamos hablando con ligas de países próximos a Japón para estudiar la creación de una competición sub-22 de aproximadamente 22 partidos. Todavía nos encontramos en una fase inicial de conversaciones.

¿Considera que la liga japonesa es, junto con la china, una de las competiciones más fuertes de Asia?

No sé si podemos afirmarlo de una manera tan directa, pero Japón está siguiendo un camino muy diferente al de otras ligas asiáticas. China permite alinear a un jugador extranjero en pista y no ha ampliado demasiado ese límite. Nosotros, en cambio, aumentaremos el número de extranjeros de dos a tres.

Además, si tenemos en cuenta a los jugadores nacionalizados y el cupo asiático, técnicamente será posible alinear simultáneamente a cuatro jugadores no japoneses.

¿En qué se diferencia esa estrategia de la seguida por otros países asiáticos?

Países como China tratan de proteger a sus jugadores nacionales y garantizarles el mayor número posible de minutos. En Filipinas sucede algo parecido con la PBA y Corea también mantiene mayores restricciones. Japón está tomando la dirección contraria y apuesta por aumentar la competencia dentro de la liga.

Nagasaki Velca, los vigentes campeones de la B.LEAGUE / B.LEAGUE

¿Creen que esa competencia ayudará a mejorar a los jugadores japoneses?

En estos momentos creemos que sí. No existe una única respuesta correcta, pero hemos decidido confiar en este camino. En la última ventana internacional conseguimos ganar a China. Tuvimos algo de suerte, aunque veremos qué ocurre en el próximo partido.

Nuestra idea es que enfrentarse diariamente a jugadores de mayor nivel obligue a los japoneses a seguir mejorando.

¿Cuál es el mayor reto que deberá superar la B.LEAGUE durante los próximos años?

Tenemos muchos retos. Desde el punto de vista deportivo, conseguir que cinco jugadores lleguen a la NBA será muy complicado. También necesitamos que nuestros jóvenes conozcan entornos baloncestísticos de otros países, como España o Estados Unidos. Ya lo estamos haciendo mediante B.LEAGUE UNITED y nuestros equipos de formación. Por ejemplo, enviamos a un conjunto sub-18 a Francia como parte de un programa de desarrollo.

Debemos encontrar la mejor manera de formar al talento joven, no solo a los jugadores que ya están en la B.LEAGUE, sino también a los estudiantes de instituto. Es una cuestión que afecta al conjunto del baloncesto japonés.

¿Y cuál es el principal desafío desde el punto de vista empresarial?

La liga está creciendo, pero durante los próximos diez años será fundamental no depender únicamente de la venta de entradas y de los patrocinios. Necesitamos encontrar nuevas fuentes de ingresos que nos permitan mantener ese crecimiento.