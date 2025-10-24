Nando de Colo, enésima clase magistral con los 40 en el horizonte lejano

El francés Nando de Colo es uno de esos contados jugadores tocados con una varita mágica, una estrella que lleva dos décadas maravillando sin hacer ruido. Con un estilo y un talento que recuerda el exazulgrana Dejan Bodiroga, el de Sainte-Catherine-lès-Arras (23 de junio de 1987) fue una de las grandes figuras de la sexta jornada de la Euroliga.

La afición 'taronja' pudo disfrutar durante tres temporadas (2009-12) con un talento que le viene de familia, ya que su padre Bruno de Colo (portugués) fue un buen base y su madre Nicole Letien estuvo varias veces al borde de vestir la camiseta de la selección francesa.

Sin embargo, el escolta capaz de brillar también como base (1,96 metros) llegó joven a Valencia y por ello su rendimiento fue creciente. De los 13,2 puntos y +10,5 de valoración que clavó en su segunda temporada pasó a 13,5 puntos, 3,0 rebotes, 2,9 asistencias y +12,7 en la 2011-12.

Nando de Colo está viviendo una segunda juventud / ASVEL

El francés no renovó con el Valencia Basket para irse a la NBA y fichó por San Antonio Spurs en 2012. Pese a que jugó bastante con Austin Toros (el filial de la Liga de Desarrollo), llegó a las finales y perdió contra la constelación de estrellas de Miami Heat por 3-4 con un 'Big Three' que formaban LeBron James, Chris Bosh y Dwyane Wade.

En febrero de 2014 los Spurs lo traspasaron a Toronto Raptors a cambio de Austin Daye y quizá ahí se planteó regresar a Europa. Ahí Andrei Vatutin (el 'jefe' del CSKA Moscú) estuvo muy atento y se hizo con los servicios de De Colo, quien exhibió su talento natural y todo lo que había aprendido en Norteamérica.

En Rusia se consagró como una gran estrella del baloncesto y ganó dos Euroligas a las órdenes de Dimitrios Itoudis (2016 y 2019). Nando de Colo explotó tarde y quizá por ello ha ido mejorando como el buen vino, a imagen y semejanza de Marcelinho Huertas o Joan 'Chichi' Creus.

En 2019 fichó por el Fenerbahce y hace tres años volvió a Francia para jugar en el ASVEL. A menos de dos años de ser 'cuarentón', el dos veces subcampeón olímpico (Tokio'20 y París'24) está realizando una espectacular Euroliga con 16,2 puntos, 4,4 asistencias y +20,8 de media para convertirse en el cuarto más valorado de la actual Euroliga.

Por delante tiene al exazulgrana Sasha Vezenkov con +25,6 (Olympiacos), Jordan Nwora +23,7 (Estrella Roja) y Nikola Milutinov (+21,8). Lo de este jueves merecería capítulo aparte. El internacional 'bleu' capitaneó la espectacular remontada del ASVEL ante el Dubai Basketball (85-79) tras acabar el tercer cuarto nueve puntos abajo (59-68).

De Colo recurrió a su mejor virtud: su capacidad para provocar faltas y no fallar ni un tiro libre (13/13). Pese al 1/5 en tiros de dos y al 3/7 en triples, esas nueve faltas forzadas y su seguridad desde 4,60 metros lo llevaron a anotar 24 puntos y +21 de valoración. Acabará la temporada y su contrato con 39 años. ¿Renovará?