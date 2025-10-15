Nadir Hifi sentencia al Baskonia en París

Nadir Hifi, con 29 puntos, enterró las opciones del Baskonia en París en un duelo que se cerró 105-87, aunque los azulgranas estuvieron en el partido hasta los minutos finales de la cuarta jornada de una Euroliga en la que siguen sin estrenarse.

Ficha técnica 105 - Paris Basketball (30+21+26+26): Hifi (29), Ayayi (-), Morgan (12), M’Baye (10) y Faye (6) -cinco inicial- Robinson (21), Bako (2), Cavaliere (2), Dokossi (5), Herrera (11), Ouattara (-) y Willis (7). 87 - Baskonia (21+26+24+16): Nowell (12), Diallo (15), Luwawu-Cabarrot (20), Sedekerskis (11) y Diakité (1) -cinco inicial-, Howard (-), Villar (-), Forrest (6), Spagnolo (2), Diop (-), Frisch (3) y Samanic (15). Árbitros: Sreten Radovic (Croata), Milos Koljensic (Montenegro), Denis Hadzic (Croacia). Sin eliminados. Incidencias: Partido correspondiente a la cuarta jornada de la Euroliga, disputado en el Adidas Arena de París.

El anotador galo y Justin Robinson, que sumó 21 puntos, llevaron el ritmo de un partido en el que los parisinos fueron por delante durante los 40 minutos.

Los de Paolo Galbiati remaron contracorriente en la segunda parte en la que perdieron a Trent Forrest y Markus Howard. Tim Luwawu-Cabarrot fue el más constante y aguantó a su equipo, al que le faltó agresividad en defensa y volvió a recibir más de cien puntos.

El conjunto parisino entró mejor en el encuentro, con más energía y acierto, y con Jeremy Morgan autor de dos triples que comenzaron a abrir brecha en el marcador.

El choque fue eléctrico, con mucho ritmo, pero la defensa azulgrana concedió demasiado a los franceses, que sumaban con facilidad.

La entrada del croata Luka Samanic dio otro aire al ataque vitoriano, pero Nadir Hifi castigó los errores de los azulgrana, que no encontraba soluciones desde el triple, con diez fallos, y se fueron a rebufo de los locales tras el primer asalto, 30-21.

Los de Paolo Galbiati comenzaron a ver aro desde el exterior y ajustaron el marcador a base de verticalidad y varias buenas defensas.

Sin embargo, el rebote ofensivo de los galos y dos triples consecutivos de Justin Robinson volvieron a poner tierra de por medio con un 40-30 (min.15).

Pero era Nadir Hifi el referente local. Estuvo demasiado solo en el exterior francés y el Baskonia pudo remar gracias a la aportación ofensiva de Luka Samanic, el más inspirado de cara al aro junto a Tim Luwawu-Cabarrot.

La primera parte se cerró con un 51-47 para el equipo local, mientras que Baskonia perdió por lesión a Trent Forrest por un tirón muscular en la última jugada.

Sin el base ni Markus Howard, con un problema en el dedo y cero puntos, Luwawu-Cabarrot siguió tirando del equipo en la segunda mitad, pero los baskonistas no podían frenar a Hifi y Robinson, motores de un París que no se dejaba coger en el marcador, producto de los errores de los vitorianos, que fallaban de forma estrepitosa cuando necesitaban mayor serenidad.

Los galos no perdieron el control del partido en ningún momento, jugaron a su ritmo y mejoraron sus prestaciones cuando cerraron su aro en el tercer cuarto.

El Baskonia se apoyó en el rebote ofensivo y el acierto exterior para amortiguar el golpe y entrar en el partido en el último cuarto, 79-71.

Los de Galbiati encadenaron varios acciones defensivas positivas en los primeros compases de un epílogo que seguía con un color francés. Los vascos no pudieron recortar y dos triples de los galos volvieron a abrir una brecha importante con poca arena por caer en el reloj.

Los chispazos de Hami Diallo, que acabó con el tobillo maltrecho, no fueron suficientes para cerrar la distancia y Nadir Hifi puso la puntilla al Baskonia con dos triples consecutivos ante la consecución de pérdidas de los azulgrana (97-81).

La diferencia final fue mayor que lo que se vio en el partido, pero los parisinos fueron más sólidos y constantes hasta el 105-87.