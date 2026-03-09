Victor Wembanyama impone su ley ante Houston: ¿Alguien puede pararlo?

San Antonio firmó una de esas victorias que pesan más de lo que dice el marcador. El 145 a 120 ante Houston fue una declaración de poder en un duelo texano con aroma de playoff, porque los Spurs no solo ganaron, sino que desbordaron a uno de los equipos fuertes del Oeste con un ataque brillantísimo. Metieron un 58 por ciento en tiros de campo, un 21 de 40 desde el triple, repartieron 38 asistencias y dominaron el partido casi de principio a fin hasta disparar la ventaja por encima de los veinte puntos.

En el centro de todo volvió a estar Victor Wembanyama, que actuó como la gran bisagra del encuentro. Cerró la noche con 27 puntos, 10 rebotes y 4 tapones, y lo hizo además con una eficacia tremenda, 9 de 13 en tiros, marcando el tono del partido desde el primer momento. Su impacto fue el de siempre y algo más, intimidación atrás, amenaza constante cerca del aro y la sensación de que, cuando él sube una marcha, el partido se inclina hacia San Antonio. No fue una exhibición aislada, sino otra noche de líder total para el francés.

De otro planeta

La dimensión de Wembanyama esta temporada explica muy bien por qué los Spurs son ya uno de los grandes favoritos. En 49 partidos promedia 23,8 puntos, 11,2 rebotes y 3,0 tapones, lidera la liga en tapones y ha sido nombrado Jugador del Mes del Oeste y también Defensor del Mes en febrero. San Antonio, además, llega a este punto de curso con una dinámica demoledora, 15 victorias en los últimos 16 partidos, afianzado en la zona alta del Oeste y con señales cada vez más claras de candidato serio.

Noticias relacionadas

Un futuro prometedor

Pero lo que hace todavía más ilusionante la temporada de San Antonio es que esto no se sostiene solo en Wemby. Ante Houston, Stephon Castle aportó 23 puntos y volvió a confirmar que su crecimiento es real, mientras que su curso en conjunto también impresiona con 16,2 puntos y 7,0 asistencias por partido. Y a su lado aparece Dylan Harper, otro foco enorme de futuro inmediato, con 11,0 puntos y 3,7 asistencias de media, presencia en el Rising Stars y premio de Rookie del Mes del Oeste en febrero. Si a eso le sumas que ambos fueron seleccionados para el escaparate de jóvenes de All Star Weekend, el mensaje es clarísimo, San Antonio tiene presente de contender y también uno de los núcleos jóvenes más ricos de toda la NBA.