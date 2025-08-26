Mwema, el cuarto lucentino en un Eurobasket

Comentaba Rubén Perelló en la rueda de prensa correspondiente a la vuelta a los entrenamientos que para él es un orgullo poder contar con jugadores que van a representar al HLA durante el Eurobasket. Hacía referencia a Jean-Marc Mwema y es que el belga ha sido llamado por su selección para representar a su país en el europeo que arrancará el próximo miércoles en Riga, Letonia. El alero ha sido un habitual en su selección desde bien joven y ahora, a sus 35 años, arrancará su quinta cita continental.

En su primera participación allá por el 2013, Mwema tuvo un rol más secundario y sus tareas fueron principalmente defensivas. Bélgica volvía a un Eurobasket tras dos décadas de ausencia y a pesar de no superar la primera fase, las sensaciones fueron positivas.

En 2015, Mwema ya tuvo un papel más importante, aportando fuerza en el rebote y en defensa. Perdieron ante Grecia en octavos de final, pero dejaron una victoria histórica frente a la actual subcampeona del mundo, Lituania. El tercer europeo del belga no tuvo mucha historia, su selección cayó en el grupo de la muerte junto a España, Turquía, Serbia, Letonia y Rusia y la primera fase fue demasiado para el combinado belga.

Para el Eurobasket de 2022, Mwema ya se había convertido en un líder dentro del vestuario. A sus 32 años jugaba un papel decisivo en defensa y su selección cuajó su mejor torneo en mucho tiempo. Durante este campeonato, los belgas llevaron a cabo una proeza histórica venciendo a España, que a la postre terminarías siendo la campeona. Un titánico Luka Doncic fue demasiado en octavos de final y con 35 puntos mandó a la selección belga a casa.

Una lista con cuatro nombres

Mwema será el cuarto jugador en la historia del Lucentum que dispute un Eurobasket defendiendo los colores lucentinos. Para ver al último jugador del HLA en una cita de tal magnitud hay que retroceder hasta el 2011 con Kaloyan Ivanov. El ala-pívot búlgaro residió en Alicante la temporada 2011-2012 y coincidió con el Eurobasket celebrado en Kaunas, Lituania.

El papel de Bulgaria en el europeo fue pobre, ya que solo consiguieron una victoria frente a Georgia en cinco partidos, lo que hizo que cayesen en primera ronda. Sin embargo, Ivanov fue el jugador más destacado de la selección junto a McCalebb, promediando 16,7 puntos por partido con más de treinta minutos de media en pista.

El anterior jugador del Lucentum en participar en un Eurobasket fue el español Iñaki de Miguel en 2005. El pívot llegó a Alicante tras su paso por el Olympiacos y en su primera temporada el equipo clasificó para el "play-off" de la ACB, cayendo ante el Real Madrid.

Fue llamado al Eurobasket para formar parte de la rotación interior, con Felipe Reyes, Garbajosa y Marc Gasol por delante de él. Aportó energía en defensa y rebote en sus minutos en pista, que fueron alrededor de diez por encuentro. El campeonato tuvo un cruel final para la Selección Española, ya que cayó ante Alemania en semifinales con un partidazo de Dirk Nowitki y ante Francia en el tercer y cuarto puesto.

El primer lucentino en participar en un europeo fue Paul Burke. El base nació en EEUU, pero fue nacionalizado por Suecia. Defendió los colores de la selección sueca en el Eurobasket de 2003, pero el rendimiento colectivo no fue suficiente. Los suecos cayeron en todos los partidos y fueron el peor equipo del torneo, sin embargo, las estadísticas de Burke fueron de 7,3 puntos, 2,7 rebotes y 4,3 asistencias en 30 minutos por encuentro. Su paso por el Lucentum fue fugaz.

Presencia en el Afrobasket

La nueva incorporación del HLA, Deng Geu, ha sido uno de los grandes nombres en el Afrobasket. El campeonato terminó el pasado domingo con la victoria de Angola frente a Malí por 70-43, pero uno de los más destacados del torneo fue el nuevo pívot del HLA. Deng Geu cayó con Uganda en la primera fase, pero fue el máximo anotador de esta instancia del torneo. 22 puntos por partido fueron sus números y llega a Alicante con el objetivo de sumar capacidad atlética y reboteadora.