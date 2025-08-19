La 'MVP' Mariam Coulibaly, refuerzo de lujo para el Girona

La pívot Mariam Coulibaly, una de las jugadoras más dominantes de la pasada temporada en la Liga Femenina Endesa, jugará la próxima temporada en el Spar Girona, según ha anunciado el club catalán.

La interior maliense, de 1,92 metros y 27 años, llegará a Fontajau después de completar la mejor campaña de su trayectoria en las filas del Joventut, con el que promedió 22 puntos -con un 61,6% de acierto en tiros de dos- y 10,8 rebotes por partido.

Además de ser la jugadora mejor valorada de la competición, con una media de 29 créditos por encuentro, Coulibaly fue elegida MVP de la jornada en 12 de los 30 partidos, fue elegida en el quinteto ideal de la temporada y compitió por el MVP del campeonato con la pívot del Spar Girona, Chloe Bibby, que se llevó el galardón.

Formada en el CB Islas Canarias, club con el que debutó en la Liga Femenina Endesa en la temporada 2015-16, la pívot maliense militó en el Femení Sant Adrià antes de recalar en el Landerneau francés. Posteriormente regresó a la máxima categoría española para jugar en las filas del IDK Euskotren y del Joventut Badalona.

En declaraciones a los medios de comunicación del club, el director deportivo del equipo gerundense, Pere Puig, ha definido a esta nueva incorporación como "una pívot clásica" y "con presencia dentro de la pintura", y que cuenta con "una muy buena mano".

"Esto la convierte en una jugadora más valiosa. Es una jugadora experimentada en nuestra Liga, aunque debutará en la Euroliga, pero estamos convencidos de que lo hará muy bien. Su presencia ayudará a que nuestras exteriores tengan más espacios, que con el juego alegre que busca Roberto (Íñiguez) tendrán más eficiencia", ha valorado.