El Museu de Badalona acoge desde hoy y hasta el próximo 9 de mayo la exposición temporal “Badalona, ciudad de baloncesto”, una muestra que rinde homenaje a la profunda vinculación histórica, social y emocional entre la ciudad y este deporte. La exposición se enmarca en la celebración de la Final Four de la Basketball Champions League, que se disputará en el Palau Municipal d’Esports del 7 al 9 de mayo. Este prestigioso evento deportivo convertirá Badalona en el epicentro del baloncesto europeo y proyectará internacionalmente la ciudad como un referente baloncestístico que vive el deporte como una parte esencial de su identidad.

La muestra ha sido posible gracias a la colaboración entre el Ayuntamiento de Badalona, la Basketball Champions League (BCL), la Fundación FIBA, la Federación Española de Baloncesto, el Club Joventut Badalona y la Fundació del Bàsquet Català.

Este viernes por la mañana se ha inaugurado la exposición en un acto en el que han participado el alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol; el Chief Commercial y Marketing Officer de la BCL, Benjamin Gauthier; el presidente de la Federación Catalana de Baloncesto, Ferran Aril; y Jordi Villacampa, uno de los embajadores de la Final Four en Badalona. Durante el acto, el alcalde Xavier Garcia Albiol ha explicado que la muestra forma parte de las diversas actividades que se han programado en la ciudad con motivo de la Final Four de la BCL. “Desde el Gobierno municipal teníamos claro que la celebración de este evento tan importante no debía limitarse al ámbito deportivo y a la disputa de cuatro partidos de baloncesto; por eso hemos apostado por acercar el baloncesto socialmente a toda la ciudadanía y uno de los elementos más importantes para conseguirlo es esta exposición, que nos permite ver la importancia de Badalona en la evolución de este deporte”.

El Museu de Badalona acoge la exposición “Badalona, ciutat de bàsquet” en el marco de la Final Four de la Basketball Champions League / Ajuntament de Badalona

La muestra “Badalona, ciudad de baloncesto” realiza un recorrido completo por los orígenes y la expansión de este deporte, desde su nacimiento en Estados Unidos hasta su arraigo en Europa, España y, especialmente, Cataluña, con una mirada singular sobre Badalona como ciudad referente.

La exposición dedica un espacio destacado a los diez años de historia de la Basketball Champions League, recordando los equipos participantes y los clubes campeones de cada edición, así como la transformación de la competición en uno de los grandes escenarios del baloncesto continental. También pone en valor el papel de Badalona como sede de grandes eventos deportivos internacionales. El Palau Municipal d’Esports ha sido escenario de momentos memorables de la historia del baloncesto, como la actuación del mítico Dream Team en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992, así como de otras citas destacadas como los Eurobasket de 1973 y 1997 o las ediciones de la Copa del Rey de 1985 y de 2023.

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La muestra también reivindica Badalona como cuna de clubes emblemáticos, jugadores legendarios, entrenadores y dirigentes que han contribuido decisivamente al prestigio nacional e internacional de la ciudad. En este sentido, se pone especialmente en relieve el papel del Club Joventut Badalona como símbolo deportivo y emocional de diversas generaciones de badaloneses.