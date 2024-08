Musa, feliz en el Real Madrid, no descarta un regreso a la NBA

El Real Madrid ha llevado a cabo uno de los mercados de fichajes más exigente de los últimos años, en los que tocaba acometer algunas renovaciones estructurales en el equipo, como las de Edy Tavares y Mario Hezonja, reforzar el equipo con caras nuevas (Andrés Feliz, Xavier Rathan-Mayes, Serge Ibaka y Usman Garuba), y 'sufrir' las retiradas de Sergio Rodríguez y Rudy Fernández, la continuidad de Dzanan Musa en el equipo supuso una de las operaciones más fáciles y cómodas de ejecutar.

El alero bosnio llegó al club blanco en 2022, tras su buena temporada en Breogán, tras llegar procedente de Anadolu Efes, y cuya actuación con el conjunto gallego, les permitió disputar la Copa del Rey, celebrada en Granada. Musa explotó en el 'Breo', pocos meses después de haber vivido unos meses complicados en el terreno deportivo. El bosnio, seleccionado por los Brooklyn Nets en la 29ª posición del draft de 2018, contó con poco protagonismo en la franquicia neoyorquina, alternando su participación con el equipo de desarrollo.

Su etapa en la NBA

En total, 54 partidos con los Nets entre fase regular y playoff, donde, en dos cursos, pasó de promediar 2,1 puntos en poco más de cuatro minutos por encuentro en su año de rookie, a 4,8 tantos por duelo en 12 minutos en su segunda temporada. Una progresión lenta, que cotizaba al alza, pero que se truncó en noviembre de 2020, cuando entró en un traspaso a tres bandas en el que acabó en unos Detroit Pistons, que le cortaron pocos días después.

Dzanan Musa, en su etapa en los Brookly Nets / EFE

Sin protagonismo en Efes

El Anadolu Efes de Shane Larkin, Vasilije Micic y compañía lo incorporó para el segundo tramo de la temporada 20/21, pero Musa no contó con la confianza de un Ergin Ataman que tan solo le aprovechó en cuatro partidos de Euroliga, si bien es cierto que el conjunto turco se coronó campeón de Europa, tras superar al Barça en la final por 86-81.

Tras su buen hacer en Lugo, el Real Madrid le firmó un contrato que inicialmente parecía de dos años, que son los que Musa ya ha competido con el conjunto madridista. Pero su representante, Misko Raznatovic, anunció tras acabar la temporada que el club blanco había ejecutado un año adicional, que desvelaba que su vinculación, finalmente, era por tres campañas, con la fórmula de 2+1.

Musa, en la pasada final de Euroliga en la que el Real Madrid cayó ante Panathinaikos / EFE

Una renovación que exigirá un esfuerzo económico considerable

Por lo tanto, Musa entrará en este próximo curso, en su último año de contrato, y el Real Madrid sabe que tendrá que rascarse el bolsillo, tal y como ha hecho con Tavares y Hezonja, para tratar de retener a uno de los mejores exteriores del continente, y cuya juventud (25 años), obliga a realizar un importante esfuerzo económico para garantizarse a un jugador que permita alargar el periplo ganador del equipo, que cerró la 23/24 con el triplete nacional (Supercopa, Copa y ACB).

Sobre esas intenciones de futuro, ha sido el mismo jugador quien ha desvelado sus prioridades en el medio bosnio 'Klix-ba', aprovechando que la ACB está presentando junto a él el documental 'Brate' en el 30 Sarajevo Film Festival, en una cinta en la que se repasa la historia de Musa en Lugo, donde fue el MVP de la Liga Endesa en la 21/22.

Dzanan Musa, en su temporada en Breogán, ante Nikola Mirotic / EFE

Las intenciones de futuro de Musa

"Inicialmente, firmé un contrato 2+1. Tenían la opción de renovarlo o rescindirlo y ahora han decidido renovarlo. Estamos iniciando las negociaciones para un nuevo contrato, pero esto no significa que tenga otros planes. Por supuesto, existe la posibilidad de volver a Estados Unidos, pero no quiero hablar de eso", comentó un Musa que prioriza seguir en Europa de la mano de su actual equipo, pero que no cierra definitivamente su vuelta a la NBA.

"La posibilidad de un regreso está ahí, pero estoy tratando de mantenerme concentrado en esta temporada y hacerlo lo mejor posible. Estoy muy feliz en el Real Madrid y espero que si llega una buena oferta, pueda quedarme en el Real Madrid durante muchos años", explicó un Musa que deberá dar un paso al frente en el equipo tras el adiós de figuras como el 'Chacho' (del que hereda el dorsal 13), Rudy, o Fabien Causeur, y cuyo rendimiento la próxima campaña bajo las órdenes de Chus Mateo marcará una renovación que le debería convertir en uno de los jugadores mejor pagados del continente, y a la que el club blanco deberá llegar, si no quiere ver como se repiten despedidas como la de Vincent Poirier, que ha encontrado una propuesta mejor tanto en lo económico, como en lo deportivo, en Anadolu Efes.