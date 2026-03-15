Maledon, Okeke y Lyles lideran la victoria más plácida del Real Madrid

En Madrid parecía haberse convertido en deporte nacional el criticar sin piedad a Sergio Scariolo. El italiano, uno de los mejores entrenadores de la historia de la selección española junto a Antonio Díaz Miguel y a Pepu Hernández llegó a un equipo lleno de novedades y necesitaba tiempo... pero algunos muy inteligentes no se lo dieron.

Real Madrid - Hiopos Lleida (baloncesto, Liga Endesa), 15/03/2026 LIGA ENDESA RMA 95 78 LLE Alineaciones REAL MADRID, 95 (16+31+28+20): Alberto Abalde (2), Theo Maledon (18), Mario Hezonja (6), Chuma Okeke (14), Alex Len (2) -cinco inicial-, Trey Lyles (12), David Krämer (8), Facundo Campazzo (7), Gabriele Procida (9), Izan Almansa (11), Sergio Llull (5) y Usman Garuba (1). HIOPOS LLEIDA, 78 (17+9+27+25): Dani García (2), Caleb Agada (6), Mikel Sanz (12), Melvin Ejim (6), György Goloman (19) -cinco inicial-, Corey Walden (2), James Batemon (2), Oriol Paulí (4), John Shurna (17), Cameron Krutwig (8) y Millán Jiménez.

Aunque es cierto que ya se le han escapado la Supercopa de España y la Copa del Rey, el conjunto blanco lidera con claridad la Liga Endesa con 20 victorias y tan solo dos derrotas (ya aventaja en cuatro triunfos al Valencia Basket) y ya ha escalado hasta la tercera posición en la Euroliga con 22 victorias... cualquier comparación con el Barça resulta odiosa.

Este domingo ha sido uno de los más plácidos para un Real Madrid plagado de estrellas y con una plantilla tan amplia, que no se vistieron Gaby Deck, Andrés Feliz ni Walter Tavares y nadie lo notó. El Hiopos Lleida no fue rival en la nítida victoria madridista por 95-78 (75-53 al final del tercer cuarto y 47-26 al descanso).

Sergio Scariolo ha sido muy criticado en Madrid / EUROPA PRESS

Con los primeros espadas de 'día libre', destacaron sobre el resto el enorme talento de Trey Lyles con 12 puntos, 11 rebotes y +19, las ganas de Chuma Okeke con 14 puntos y nueve rebotes (+20) y la anotación de Théo Maledon con 18 puntos (10/12 en tiros libres).

El Madrid encadenó un 5-0 de salida, con dos tapones de Alex Len que fueron un espejismo (se quedó en dos puntos, dos rebotes y 0 de valoración en 20 minutos), aunque los visitantes reaccionaron espoleados por los triples de un notable Mikel Sanz y de György Golomán, 6-10 (min. 5:17). Una canasta de tres de un Campazzo que tampoco forzó sirvió para cerrar un mal primer cuarto local (16-17).

Sin embargo, los de Gerard Encuentra se hundieron en un pésimo segundo cuarto (31-9) en el que fallaron los ocho triples que intentaron y tardaron cinco minutos en anotar. Reinó Maledon con siete puntos y +10. No hubo historia. El Hiopos Lleida fallaba casi todos sus ataques ante una gran defensa y los blancos anotaban con facilidad. Con 47-26 al descanso, el pescado estaba vendido.

David Krämer machaca ante la mirada de Josh Shurna / EUROPA PRESS

Antes del descanso brilló el joven Izan Almansa, un habitual en la Liga U en la que hasta ahora reina el Barça de Mohamed Dabone y Nikola Kustiruca. Maledon seguía aprovechando su oportunidad para pedir más minutos tras una serie de problemas físicos (los tendrá) y contó con la ayuda de Chuma Okeke 60-40 (min. 24:48).

Mikel Sanz exhibía sus ganas y en el Madrid ya habían anotado todos en un final del tercer cuarto en el que volvió a destacar Almansa al poste y el físico de Procida, con varios mates. El tercer cuarto acabó con 75-53 y en el cuarto los visitantes aprovecharon la relajación local con un gran trabajo de Goloman con 19 puntos. Al final, 95-78.