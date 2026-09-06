España se lo juega todo ante Japón tras el gran fiasco

La selección española ya ha hecho borrón y cuenta atrás después de la sorprendente derrota del sábado a manos de una Mali muy física por 82-73 y, tanto Miguel Méndez como sus jugadores, tienen la mente puesta en el decisivo duelo de este lunes ante Japón en el Mundial femenino de baloncesto que se está disputando en Alemania.

Tras la 'paliza' que endosaron a las anfitrionas (83-53), España se enfrentaba en la segunda jornada a la misma selección africana a la que había pasado por encima el pasado 29 de agosto en un amistoso por un escandaloso 97-58. Sin embargo, las luces se apagaron tras el descanso (32-34 para las españolas).

No salió absolutamente nada. Un triste 4/22 en triples (1/6 para Megan Gustafson), 17 pérdidas o un 9/17 en tiros libres fueron tres de los hándicaps españoles en un grupo que refleja un cuádruple empate (1-1) tras la victoria alemana contra Japón por 74-58 con 18 puntos y nueve rebotes de la poderosa Nyara Sabally.

España aún puede ser primera de grupo... y última / FEB

La realidad es que España puede acabar en cualquier posición, dependiendo de los resultados de la última jornada (la primera clasificada pasa directamente a cuartos y el segundo y el tercero de cada grupo tendrán que disputar los octavos). España se medirá el lunes a Japón y Alemania se enfrentará a Mali (ambos partidos a las 17.50 horas en distintos escenarios en Berlín).

Si ganan, las de Miguel Méndez serían primeras si Alemania gana a Mali y segundas si la victoria cae del lado de las africanas. De manera simétrica, la selección española pasaría como tercera si pierde y ganan las germanas, mientras que estaría eliminada si las vencedoras son las malienses.

"Confío en estas jugadoras, sé lo que valen y de lo que son capaces. Meter en la coctelera el gran esfuerzo del primer partido y la clara victoria contra Mali en la preparación fue una bomba y no encontramos soluciones", admitió después de la derrota en la segunda jornada un Miguel Méndez que no duda de la clasificación.

Por su parte, Iyana Martín admitió que la selección "no estuvo a la altura de lo que exigía el partido. No supimos adaptarnos ni prepararnos para lo que nos tocaba, que era un partido muy físico. No es una excusa, pero tampoco tuvimos apenas descanso desde que jugamos el viernes el primer partido".

"Eso es algo que se nota en las piernas, pero creo que no fue el motivo principal de la derrota. Este equipo nunca deja de creer y tenemos que estar juntas, ahora más que nunca. Hay que olvidar, descansar, aprender y llegar al partido contra Japón de la mejor forma para ganar", añadió la ovetense.