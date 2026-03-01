Baloncesto
España busca el ‘doblete’ ante Ucrania para mirar con optimismo la clasificación mundialista
La selección española quiere sumar este lunes en Oviedo (20.30) la cuarta victoria en la primera fase de clasificación para el Mundial 2027 ante una Ucrania ‘escocida’ tras la derrota en Riga
España busca este lunes en Oviedo ante Ucrania la cuarta victoria consecutiva en su grupo de clasificación para el Mundial 2027, y que en caso de conseguirla le situaría en una situación muy ventajosa de cara a encarar la segunda Fase de Clasificación y lograr la ansiada plaza para el Mundial 2027 en Qatar.
El conjunto de Chus Mateo buscará imponerse de nuevo a Ucrania a la que ya superó este pasado viernes en Riga, y en caso de conseguirla, dominaría su grupo con un concluyente 4-0, a la espera de los dos próximos encuentros de la Ventana de julio donde les espera Dinamarca (sin sede asignada) el 2 de julio, mientras que el 5 de julio lo harán ante Georgia, en Tibilisi.
Un duelo importante ante Ucrania ya que de situar el 4-0 en el grupo les daría una situación ventajosa ya que todos los resultados de esta primera fase se arrastran de cara a la segunda, donde los posibles rivales serían Grecia, Montenegro y Portugal.
Paso importante con otra victoria
Los tres mejores del grupo de España se unirán a los tres mejores del Grupo B, por lo que conformarán un nuevo grupo donde arrancarán esa segunda fase a finales de Agosto y los tres primeros de ese grupo conjunto lograrán la plaza para el Mundial de Qatar.
Un triunfo ante Ucrania, a la que han dejado atrás en la clasificación, sería un paso importante para encarar los dos últimos encuentros del grupo, a la espera de esa segunda fase de agosto. Aunque primero hay que imponerse de nuevo a los de Bagatzis. El seleccionador español, Chus Mateo, espera un encuentro bien distinto al vivido en Riga, y que dejó un tanto ‘tocados’ a los ucranianos, a los que espera quieran revertir lo sucedido en ese primer partido.
“El triunfo nos dio un plus a nosotros, pero también el ánimo de revancha a Ucrania porque no se van a quedar de brazos cruzados y seguro que realizarán ajustes”, decía el seleccionador. “Ellos tendrán un ánimo de revancha para demostrar que son capaces de ganarnos, y nosotros no olvidar que hay cosas que mejorar”, comentó el técnico.
"No hay que relajarse"
Para Mateo, el factor clave será “no relajarse. La fortaleza mental que tengamos, la intensidad que le pongamos, las lecciones tácticas después del partido anterior, la capacidad física en el ‘back to back’ con el viaje largo entre medias, son factores importantes”, dijo Mateo.
"Estoy contento al margen del 3-0 por lo que transmite este equipo. Me gusta verles ayudarse, me gusta ver que cuando uno tiene un problema se ayudan, me gusta ver cómo comparten el balón, me gusta ver que disfrutan del esfuerzo colectivo y me gusta ver la comunicación entre ellos. Me gustan muchas cosas, ojalá se vea reflejado al exterior. Y también jugar bien. Pero ese tipo de cosas, la unión que veo, también te hacen ganar"., finalizó.
Para el ‘renacido’ Pierre Oriola, que regresaba a la selección cinco años después y que lo hizo con una destacada actuación en la victoria en Riga, aseguró que "Es un partido importante para encarar la clasificación de la mejor manera, con muchas victorias". Oriola pidió al equipo que haga "un partido completo de principio a fin", finalizó el de Tàrrega.
