Mumbrú se aparta definitivamente de Alemania en el Eurobasket

Alemania, la gran favorita para llevarse el Eurobasket después de las sorpresiva eliminación de Serbia y Francia, no contará en el banquillo ante Eslovenia en los cuartos de final con su seleccionador, Alex Mumbrú, que anunció no estar en condiciones para dirigir al equipo después de sus problemas y que le llevaron incluso a ser ingresado.

Mumbrú, en un ejercicio de sinceridad y trasparencia, aseguró en sus redes sociales que no está en condiciones de ponerse al frente del equipo este miércoles, en su duelo ante Eslovenia (20.00) por un puesto en las semifinales. Sólo apareció en el duelo de octavos ante Portugal donde el conjunto alemán sufrió de lo lindo para pasar ronda

“En los últimos días, me he dado cuenta de que no estoy físicamente preparado para dirigir al equipo desde la banda durante los partidos”, explicó.

El técnico volvió ante Portugal, aunque ahora ha decidido que no está en condiciones para dirigir al equipo / FIBA

Apoyando al equipo

“He decidido ajustar las funciones del cuerpo técnico y darle a Alan la responsabilidad de entrenador principal durante éstos. Seguiré en el banquillo, apoyando al equipo, y seguiremos trabajando en estrecha colaboración. Creo que ésta es la mejor manera de ayudar al equipo a alcanzar el éxito”, aseguró Mumbrú.

Mumbrú anunció su plena confianza en su ayudante para llevar Alemania a lo más alto del Eurobasket / FIBA

Su decisión conlleva que el técnico cederá los bártulos a su ayudante, Alan Ibrahimagic y que deberá asumir toda la responsabilidad ante la imposibilidad del español de asumir esa tensión competitiva después de probarse ante Portugal.

El técnico sufrió una pancreatitis aguda que alteró todos sus planes con su equipo y que solo pudo estar en la preparación, pero ya no pudo iniciar el torneo al sufrir esos problemas físicos y ahora renuncia definitivamente a estar al frente de Alemania, sin duda, la gran favorita en este Eurobasket