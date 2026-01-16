Muere tras un tiroteo una joven promesa del baloncesto universitario

Andre Bell, un jugador de baloncesto de la Universidad de Fisk de 20 años, falleció esta madrugada tras un tiroteo en una carretera de Nashville (Estados Unidos).

Bell, estudiante de segundo año de la citada universidad y procedente de Jackson, Tennessee, falleció en el Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt, según informó el Departamento de Policía Metropolitana de Nashville. Medios locales informaron que el jugador regresaba al campus con dos amigos tras ser voluntarios en un evento deportivo de la universidad.

Viajaban en el Nissan Sentra de Bell cuando, según los amigos, un sedán negro se colocó a su lado por el carril izquierdo. "Ambos dijeron que estaban distraídos con sus teléfonos móviles cuando de repente oyeron varios disparos y se dieron cuenta de que Bell había sido alcanzado", explica la policía en un comunicado en el que confirma que se está buscando el vehículo y que este debería tener daños en el parabrisas, ya que se han encontrado restos de cristales en el lugar de los hechos.

Andre Bell, jugador de baloncesto fallecido / Fisk University

Andre Bell recibió un disparo en la cabeza y fue trasladado en estado crítico al hospital, donde falleció.

Una gran ausencia

El próximo partido en casa de su equipo será el 24 de enero, una fecha en la que, según informaron medios locales, sus compañeros le rendirán un homenaje.

"Era una figura dominante en el equipo masculino de baloncesto de la Universidad de Fisk, pero se le recuerda sobre todo por su sonrisa contagiosa, su personalidad cariñosa y su capacidad única para llenar siempre de calidez cualquier estancia", afirmó su entrenador, según declaraciones que recoge 'FOx News'.

"Ahora sentimos una gran ausencia en nuestro programa, pero, lo que es más importante, sentimos un profundo dolor en nuestros corazones. Le echaremos mucho de menos. Nuestros pensamientos y nuestras oraciones incondicionales están con su familia y con los niños pequeños de su familia y de Nashville que lo admiraban", concluye.