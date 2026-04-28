BALONCESTO
Muere Moncho Monsalve a los 81 años
El histórico del baloncesto español, con un palmarés que incluye tres Copas de Europa y tres ligas con el club blanco, murió a los 81 años
EFE
Moncho Monsalve, exjugador y exentrenador de baloncesto, ha fallecido este martes a los 81 años de edad según han confirmado, entre otras fuentes, la Asociación de Jugadores del Real Madrid, club con el que ganó, entre otros títulos, tres Copas de Europa y tres ligas.
Además de en el club blanco Monsalve jugó también con la selección española 61 partidos, participó en los Europeos de Polonia 1963, URSS 1965 y Finlandia 1967 y el Mundial de Chile 1966 antes de su retirada en el año 1972, cuando comenzó su carrera como entrenador.
A lo largo de la misma dirigió a clubes como el Barcelona, el Cantabria Lobos, el Zaragoza, el Murcia o el Oximesa Granada, y a selecciones como las de Marruecos, República Dominicana o Brasil, con la que conquistó el oro en el Torneo de las Américas del año 2009, clasificando al equipo para el Mundial de Turquía del 2010.
Así mismo, en 2024 ingresó en el Salón de la Fama del baloncesto español en el apartado de entrenadores en su cuarta edición.
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