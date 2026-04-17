Muere el brasileño Oscar Schmidt Becerra, leyenda del baloncesto mundial

El brasileño Oscar Schmidt, leyenda del baloncesto, murió este viernes a los 68 años en la ciudad de São Paulo, según informaron medios locales.

Llamado 'mano santa', Oscar fue sin duda el mejor jugador de la historia del baloncesto brasileño: máximo anotador de la historia de los Juegos Olímpicos, luchaba contra un tumor cerebral desde 2011.

Su familia emitió un comunicado para confirmar su fallecimiento y recordar su figura: "Durante más de quince años, Oscar luchó contra un tumor cerebral, manteniéndose como ejemplo de determinación, generosidad y amor por la vida. Reconocido por su brillante trayectoria dentro de las canchas y por su marcada personalidad fuera de ellas, Oscar deja un legado que trasciende el deporte e inspira a generaciones de atletas y admiradores en Brasil y en el mundo”.

“La despedida se llevará a cabo de forma reservada, restringida a los familiares, en respeto al deseo de la familia de vivir un momento íntimo de recogimiento. Su legado permanecerá vivo en la memoria colectiva y en la historia del deporte, así como en el corazón de todos los que se vieron tocados por su trayectoria”.

Oscar, que solía jugar con el dorsal '14', ostenta numerosos récords, como el de máximo anotador de la historia de los Juegos Olímpicos y de la selección brasileña, con 1.093 y 7.693 puntos, respectivamente.

Oscar, homenajeado por la NBA / -

Nacido el 16 de febrero de 1958 en Natal, en el estado de Río Grande do Norte, practicó deporte desde pequeño, cuando se trasladó a Brasilia con su familia. Su primer club fue el Unidade da Vizinhança, antes de firmar por el Palmeiras.

En 1978 conquistó sus primeros títulos con Brasil: el Sudamericano y el tercer puesto en el Mundial de Filipinas.

La carrera de Oscar Schmidt dio un giro clave en 1982. Aquel año marcó un antes y un después en la trayectoria de ‘Mano Santa’, que comenzó la aventura europea que terminaría por elevarle definitivamente a la dimensión de mito del baloncesto mundial.

Viaje a Italia

Tras un breve paso por el América de Río, al brasileño le llegó la gran oportunidad desde Italia. La oferta del Juvecaserta abrió la puerta a una etapa inolvidable.

Allí, Oscar pasó once temporadas en total en el baloncesto italiano, ocho en el Juvecaserta y tres en el Pavia, firmando una huella imborrable. No solo levantó títulos, sino que destrozó registros: sumó 13.957 puntos y se convirtió en el primer jugador en superar la barrera de los 10.000 puntos en la liga italiana.

Escala en Valladolid

Su impacto en Europa no terminó ahí. En 1993 decidió aceptar un nuevo desafío y puso rumbo a España. Durante dos temporadas defendió la camiseta del Fórum Valladolid, donde volvió a dejar muestras de su talento descomunal y de esa facilidad anotadora que le convirtió en una figura reverenciada dentro y fuera de Brasil.

Pero después de conquistar canchas por todo el mundo, llegó el momento del regreso a casa. En 1995, empujado por la nostalgia y el deseo de volver a sus raíces, Oscar regresó a Brasil para jugar en el Corinthians. Era el retorno de una leyenda que volvía cargada de prestigio, títulos y el reconocimiento internacional.

Después vendrían otras etapas en Bandeirantes y Mackenzie, hasta aterrizar en el club que sería el último de su carrera: el Flamengo. Entre 1999 y 2003, Oscar encontró en el conjunto rojinegro el escenario perfecto para el tramo final de su trayectoria. Su carácter competitivo, su alma guerrera y su conexión con la grada encajaron de inmediato con una de las aficiones más pasionales del país.

Y fue precisamente con la camiseta del Flamengo cuando alcanzó otra cima histórica. Además de conquistar dos Campeonatos Cariocas y ser subcampeón de Brasil, Oscar se convirtió entonces en el máximo anotador de la historia del baloncesto mundial, con 49.737 puntos, superando la marca de Kareem Abdul-Jabbar, que había dejado el listón en 46.725.

Durante años, ese registro le mantuvo en la cima del baloncesto universal. Hasta que en 2024 LeBron James logró superarlo al alcanzar los 49.760 puntos en partidos oficiales.

Oscar falleció a los 68 años / -

Siempre cerca de la cancha

Retirado de las pistas, Oscar no se alejó del balón. En 2004 impulsó el proyecto del Telemar/Río de Janeiro, un equipo nacido de su ambición por seguir construyendo baloncesto. Como dirigente, armó un bloque potente que conquistó el Campeonato Carioca en 2004 y el Brasileño en 2005.

Sin embargo, la aventura terminó en 2006, cuando el patrocinador decidió poner fin a su apoyo.

Más allá de los récords, los títulos y su legado en clubes de tres países, hubo una decisión que definió como pocas la dimensión de Oscar Schmidt: renunció a la NBA para seguir defendiendo la camiseta de Brasil. Un gesto que resumió su manera de entender el deporte, la competición y el orgullo de representar a su país.