¡Movistar recupera la ACB y la NBA!

Vuelve el baloncesto a Movistar+. La plataforma ha ampliado su alianza con DAZN para ofrecer también el baloncesto, entre lo que se incluye Liga Endesa y NBA, la NFL, un encuentro por jornada de la Serie A italiana y la Bundesliga alemana. Una gran noticia principalmente para los aficionados al baloncesto, que no podían ver a través de la plataforma nada que no fuera la Euroliga.

La oferta entrará en vigor la próxima semana, concretamente el 11 de diciembre, y dará la posibilidad a los usuarios de Movistar+ de ver el contenido a través de la propia plataforma o de la app de DAZN, tal como aseguró la compañía a través de un comunicado.

La extensión de su colaboración con DAZN, además de seguir emitiendo LaLiga durante el ciclo 2027-2032, deja un escenario positivo tanto para Movistar+ como para sus usuarios, que tendrán un mayor acceso a todos los deportes mundiales. Uno de los grandes inconvenientes de Movistar había sido perder los derechos de NBA y ACB, dejando a los seguidores únicamente con el acceso a la Euroliga.

Orange también se ha reforzado con el mismo acuerdo, y desde el día 2 de diciembre se podrá acceder a los contenidos de DAZN Baloncesto a través de tres nuevos canales lineales. A partir de esa fecha, también se podrán seguir todos los partidos de Liga Endesa y Copa del Rey, además de la NBA, con 180 partidos de temporada regular, el All-Star, los playoffs y las Finales de Conferencia.