Movimiento clave para el BAXI Manresa: la renovación de Pierre Oriola

El BAXI Manresa ya piensa en la siguiente temporada. La eliminación en la Eurocup en los octavos de final hace que la junta directiva mire más allá de los próximos meses. Y una de las figuras clave es la de Pierre Oriola. El pívot de Tàrrega aporta veteranía y liderazgo y los catalanes ya negocian con el jugador para que continúe durante las dos siguientes temporadas.

Según el periodista Òscar Herreros, la renovación está cerca de hacerse realidad. Durante esta campaña, el interior catalán promedia 9.8 puntos y 4,8 rebotes en 18,9 minutos por partido, unas buenas estadísticas que sin duda hacen mejorar al equipo. En EuroCup, los números son muy similares a los de ACB: 9 puntos y 5,5 capturas de media.

Oriola tuvo una actuación destacada con España en su regreso cinco años después al equipo nacional / FEB

Oriola debutó en ACB en Manresa (2009-12) y de allí pasó a la antigua LEB Oro, primero a Lleida (2012-13) y después Huesca (2012-14). Regresó a la Liga Endesa en 2014 en Sevilla, donde hizo méritos para fichar por el Valencia Basket con Pedro Martínez. Todo este camino le llevaría finalmente a aprovechar una oportunidad de oro: jugar en el Barça.

Lo haría en 2017 y su rendimiento fue notable, siendo un gran revulsivo desde el banquillo. Creció bajo el mando de Saras Jasikevicius, pero poco a poco se fue difuminando hasta abandonar Barcelona en 2022. Después de pasar por Girona, emprendió una aventura en México para cambiar de aires, aunque antes ya había finalizado una temporada en Grecia.

Pierre Oriola, en un partido de Liga Endesa ante Kosner Baskonia / ACB Photo - Aitor Bouzo

"Es mi ADN lo que me ha permitido estar durante 16 años en la élite y ojalá pueda estar algunos años más. Me encantaría estar el próximo año, pero todavía no lo sé. Hay que pensar en el día a día y no en el futuro. Ahora me gustaría estar con mi familia y acabar la temporada en España, y si la próxima tengo la oportunidad de poder volver, no dudéis de que lo voy a hacer", comentó tras ganar la liga en Monterrey.

Sin embargo, parece que los planes de Oriola pasan por quedarse en Manresa. Actualmente, el conjunto catalán ocupa la undécima posición de la clasificación en ACB, con todavía posibilidades de asaltar los playoffs. Eso sí, no es la opción más probable. Ahora el equipo podrá centrarse en la liga nacional, teniendo en cuenta que no volverá a jugar en Europa hasta mínimo el próximo año.