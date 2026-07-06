Los motivos de la fuga de canteranos a Estados Unidos: ¿Se puede frenar de alguna manera?

Kusturica y Boumtje-Boumtje protagonizaron ayer un auténtico duelo de titanes en la final del Mundial sub-17, que enfrentó a Estados Unidos y Serbia. Los norteamericanos se impusieron por 107-81.

El gran protagonista de la noche fue, sin duda, Nikola Kusturica. El alero, con un pie y medio fuera del Barça, cerró el encuentro con 37 puntos y 9 rebotes. Una exhibición que, sin embargo, no le bastó a Serbia para doblegar a Estados Unidos.

Por otro lado, también firmó un partidazo el ya exazulgrana Joaquim Boumtje-Boumtje. El jugador de Duke terminó el choque con 20 puntos y 15 rebotes. Unas cifras que, junto al excelente papel que desempeñó durante todo el torneo, le sirvieron para proclamarse MVP del Mundial sub-17.

Todo ello, ante la atenta mirada del Barça, que ve cómo, una vez más, es incapaz de frenar el éxodo de sus canteranos hacia la NCAA. Un problema que, a día de hoy, afecta a todos los equipos de Europa.

Kusturica y Boumtje-Boumtje, tras la final / FIBA

Un problema inevitable

No hay una fórmula real para evitar que los canteranos se marchen a Estados Unidos a jugar. Es una realidad y conviene asumirla con cierta perspectiva: los motivos por los que deciden dar ese paso son muy difíciles de rechazar.

Hay que ser claros también. Son más de treinta los españoles que este último año han participado en la NCAA. Se puede analizar desde una óptica negativa: hay una fuga de talento joven en nuestro país o los jugadores no quieren formarse en España. Pero también puede leerse desde una visión más positiva: tenemos a muchos jóvenes desarrollándose en el país donde se practica el mejor baloncesto del mundo.

Son dos maneras de interpretar la situación. Y, claro está, también hay casos de todo tipo: jugadores que, sin duda, habrían tenido más oportunidades en España que en Estados Unidos. Pero hay que entender la realidad que supone dar el salto a la NCAA.Hablamos de cuatro años de universidad pagados, con la posibilidad de terminar con una carrera; de instalaciones abiertas las 24 horas del día, los siete días de la semana, disponibles para entrenar cuando cada jugador lo necesite; de contratos millonarios y, sin duda, de estar más cerca de la NBA, el sueño de cualquier jugador de baloncesto.

Boumtje-Boumtje hizo oficial su marca del Barça a Duke hace unas semanas / FIBA

El factor económico es el más llamativo en estos casos. Hace unos días se conocía que UCLA habría ofrecido a Nikola Kusturica un contrato de casi doce millones de dólares por dos temporadas. Unas cifras que, si se trasladaran a Europa, situarían al serbio como uno de los jugadores mejor pagados de la Euroliga. Una auténtica locura.

El caso de Kusturica, eso sí, es excepcional. No todos los contratos alcanzan cantidades millonarias. Pero lo que sí parece una realidad es que los jóvenes acaban cobrando más en la NCAA que en la ACB, por ejemplo.

Además, buena parte de los jóvenes que salen de las canteras de equipos de primer nivel en España acaban regresando una vez finalizados sus cuatro años de universidad, siempre que no hayan logrado dar el salto a la NBA. Ejemplos como los de Isaac Nogués, Álvaro Cárdenas u Owen Aquino son algunos de los casos más recientes.

El problema de los contratos NIL

¿Cómo pueden ofrecer las universidades norteamericanas tanto dinero? Es seguramente la pregunta que muchos se hacen. La realidad es que la NCAA mueve mucho dinero. Más allá del gran fanatismo que genera, el 'problema' recae también en los contratos NIL. Estos contratos en el baloncesto universitario estadounidense son acuerdos que permiten a los jugadores recibir ingresos por la explotación comercial de su nombre, imagen y derechos de imagen.

Pero el tema no solo es un problema para los clubes de fuera de los Estados Unidos. También es un problema para la propia NBA. el Draft de 2026 ha registrado la menor cantidad de jugadores inscritos en 23 años. Una situación que, en gran parte, se explica por el impacto de los contratos NIL. Este año solo se apuntaron 71 jugadores, la cifra más baja desde 2003.

AJ Dybantsa, el pick 1 del Draft de este años es uno de los jugadores que más ha ingresado por los derechos NIL en la historia / SARAH YENESEL / EFE

El descenso es muy significativo si se compara con los 106 inscritos de 2025 o con los 363 de 2021, el año con mayor número de aspirantes. Una caída que refleja hasta qué punto los millones que mueve la NCAA están condicionando las decisiones de muchos jóvenes talentos.

Y es que, en algunos casos, los ingresos derivados del NIL pueden superar con claridad lo que recibiría un jugador con un contrato rookie en la NBA, especialmente si hablamos de segundas rondas, contratos mínimos, two-way deals o incluso elecciones de la parte final de la primera ronda. Por eso, para muchos prospectos, la universidad ya no es solo una vía de formación, visibilidad y desarrollo antes del salto profesional, sino también una opción muy potente para generar ingresos capaces de cambiarles la vida.

Un problema para el Barça

Este es un tema de gran preocupación para todos los clubes de Europa. Pero, en el caso del Barça, puede tener un impacto todavía mayor. El club azulgrana ha sido históricamente una entidad en la que uno de sus grandes pilares ha sido la formación de jugadores. Cuidar y preparar a los talentos del mañana desde edades muy tempranas forma parte de la identidad del club.

En todas las secciones es algo estructural y fundamental: tanto en el fútbol masculino como en el femenino, en el balonmano, en el fútbol sala… y también en el baloncesto. Sin embargo, este éxodo de canteranos a Estados Unidos está afectando especialmente a esta sección. No se puede contar con jóvenes porque la realidad es que no los tienes. Y, si los tienes, la mayoría son todavía demasiado jóvenes para competir al máximo nivel.

Boumtje Boumtje, en un partido con el Barça / Euroleague

Precisamente, la sección de baloncesto es la única que no puede aprovechar el enorme nivel de los canteranos con los que cuenta. Hay que recordar que la del Barça es una de las mejores canteras de Europa y del mundo. Hace unos meses, el equipo U22 se proclamó campeón de Europa en la NextGen EuroLeague. Un hito que demuestra el enorme talento que existe en las categorías inferiores de la sección. No poder sacar partido de ese potencial es un problema serio para un equipo que sigue sin tener un rumbo claro.

Nikola Kusturica y Mohamed Dabone, durante un partido / EFE

También conviene destacar que la marcha de los canteranos es solo uno de los muchos problemas que tiene el Barça, pero no el principal. Los jóvenes se van de todas las canteras y el caso azulgrana va mucho más allá de esta fuga de talento.

El debate de fondo tiene más que ver con la dirección deportiva, la planificación de la plantilla, la falta de oportunidades reales para los jóvenes y la ausencia de una hoja de ruta clara entre la base y el primer equipo. Sin embargo, en un club como el Barcelona, donde los jugadores formados en casa tienen un papel tan importante, este éxodo pesa más de lo normal.

¿Se puede frenar la fuga?

¿Cómo evitamos que los jóvenes se marchen a Estados Unidos? Es la pregunta que todos los clubes se hacen. La respuesta es sencilla: no hay nada que hacer. Hay que entender también la voluntad de los jugadores. Casos como los de De Larrea son únicos. Son los claros ejemplos de que se puede llegar a la NBA formandos en España. Sin embargo, a día de hoy son casos excepcionales.

Una de las pocas vías que tienen los clubes europeos para protegerse es la de los derechos preferentes. En España, por ejemplo, ya existen mecanismos como el derecho de tanteo o el derecho de inscripción preferente, que permiten al club de origen conservar ciertos derechos sobre un jugador si este decide regresar a la ACB. Esto puede servir para que el club formador mantenga una posición de ventaja si el canterano decide volver al baloncesto español.

Dame Sarr protagonizó una triste 'tocata y fuga' en el Barça / DUKE UNIVERSITY

El gran problema es que estos derechos tienen un alcance limitado. Funcionan dentro del marco de la Liga Endesa, pero no garantizan que el jugador regrese al club que lo formó ni permiten bloquear su llegada a otros mercados como la NBA o determinadas ligas europeas.

Noticias relacionadas

La realidad es que, si los clubes no toman cartas en el asunto, la NCAA seguirá llenándose de talento a costa de las canteras de todo el mundo. Una situación que ya se ha convertido en un problema serio para muchas entidades, incapaces de frenar el éxodo de sus jóvenes promesas.