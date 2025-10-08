Los Mossos preparan un dispositivo especial para el partido entre el BAXI Manresa y el Hapoel Jerusalén considerado de alto riesgo

Los Mossos d'Esquadra preparan un dispositivo especial para el partido de la Eurocup entre el Baxi Manresa y el Hapoel Jerusalén, que se disputará el próximo 15 de octubre en el Nou Congost, después de que la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte lo haya declarado de alto riesgo.

Fuentes del cuerpo confirman que todavía deben definirse las medidas de seguridad pertinentes ante la previsión de posibles manifestaciones contrarias a Israel, y apuntan que se trata de un dispositivo sin precedentes al ser considerado de alto riesgo.

Por ahora, tanto la policía autonómica como la seguridad del Hapoel Jerusalén han realizado un reconocimiento del pabellón y de la zona de los alrededores con el fin de montar el operativo necesario.

Un duelo que podría celebrarse en condiciones especiales

El partido, correspondiente a la tercera jornada de la competición europea, está fijado para el próximo día 15 en el Nou Congost. Por el momento, aún no hay ninguna certeza —aunque sí algunos indicios— sobre cómo tendrá lugar este encuentro.

La oposición de grupos de animación, entidades contrarias a Israel e incluso del propio Ayuntamiento de Manresa harían aconsejable que el partido no se jugara, pero la posibilidad de que el club se exponga a duras sanciones en caso de no presentarse lleva a pensar que el duelo sí se celebrará, aunque en condiciones especiales.

La realidad es que, a día de hoy, cualquiera que quiera comprar entradas para el partido no puede hacerlo. En la web del Baxi Manresa no está habilitada esa opción, como sí lo está para el resto de encuentros. Esto lleva a pensar que jugar a puerta cerrada es la opción más probable en este momento, teniendo en cuenta que así se evitaría que, al menos en pantalla y a ojos de todos, hubiera actos de protesta dentro del pabellón.