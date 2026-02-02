Viral
El monumental cabreo del entrenador del Spar Girona sobre los abucheos al chillarle a sus jugadoras: "¿No queremos igualdad?"
Roberto Íñiguez criticaba la actitud del público al pedir intensidad y pedía una equiparación con el masculino también en este aspecto
En el mundo del baloncesto masculino es común ver los enfados de los entrenadores con sus jugadores cuando estos no son capaces de plasmar la idea del técnico sobre el parqué, a veces incluso con tanta vehemencia que parece que pueden llegar a las manos.
Sin embargo, en el baloncesto femenino, quizás el público no está tan habituado a ver este tipo de reacciones y se sorprenden cuando ocurre una situación como la que protagonizó el entrenador del Spar Girona, Roberto Íñiguez, de la Liga Femenina de Baloncesto, durante el último partido de las catalanas.
En un momento del partido, Íñiguez quiso imprimir más intensidad a sus jugadoras, con gritos y aspavientos evidentes. Sin embargo, no esperaba la reacción del público, el cual en lugar de entender la situación como una más dentro del desarrollo del juego, decidió abuchear al técnico y este quiso dejar las cosas claras en la rueda de prensa posterior al partido.
"En el baloncesto masculino, cuando Obradovic pide un tiempo muerto y pega una bronca tremenda a todos... o Jasikevicius coge a un jugador desde la pechera y le pega una bronca... ¿Por qué son muy buenos entrenadores? Qué carácter, qué maravilla...", arrancaba muy encendido.
El objetivo era criticar la realidad que le tocó vivir en pista: "En el baloncesto femenino, ¿por qué cuando un entrenador pega una bronca a una jugadora profesional, oyes en la grada abucheos?.. ¡Uh, qué!", preguntaba, enfadado con la reacción del público. De hecho, no dudó en entrar incluso en el tema de la igualdad de condiciones entre los dos sexos a la hora de la práctica deportiva: "¿No queremos igualdad en todo, o solo en lo bueno?", preguntaba Íñiguez.
Lamentaba este tipo de situaciones porque aunque comentaba que "las quiere como a su hijo", se trata de jugadoras profesionales y "no les consiente que no jueguen los 40 minutos, por respeto al público y sobre todo a ellas mismas". Con ello, el técnico quiso reivindicar la posibilidad de llevar al equipo como piense que es mejor, sin tener que escuchar cómo desde la grada la gente trata de proteger a las jugadoras, igual que haría con un equipo masculino.
No obstante, aunque hay gente que lo aprueba, hay otra que no está de acuerdo y critica la actitud que comenta el entrenador del Spar Girona, incluso también en el masculino: "No sé quien dice que es una maravilla cuando alguien coge por la camiseta a otra persona y le grita, me da igual si es entrenador o lo que sea no es normal, no está bien", apuntan en el vídeo recogido en las redes de Esport3.
En la misma línea va otro usuario de la red, que apunta que "quizás los que se equivocan son los del masculino" porque se puede "obtener el respeto de otra manera". Si bien es cierto, la mayoría de las reacciones aplauden las palabras descritas por el 'míster' vitoriano.
- Real Madrid - Rayo Vallecano, en directo hoy: resultado de LaLiga EA Sports, en vivo
- Lesión Raphinha: Comunicado oficial del FC Barcelona, qué tiene y cuánto tiempo estará de baja
- ¡El Girona no descarta devolver a Ter Stegen al Barça!
- Neverazo' para Gil Manzano tras el Real Sociedad-FC Barcelona
- Alcaraz - Djokovic hoy, en directo: resultado de la final del Open de Australia, en vivo y online
- Mercado de fichajes, hoy 1 de febrero en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...
- Empieza la puja por Julián Álvarez
- Ansu Fati activa su mejor versión