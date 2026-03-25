Moneke amarga al Baskonia en la prórroga

Chima Moneke, con ocho puntos seguidos, remató a Kosner Baskonia en la prórroga de un gran partido que se llevó el Estrella Roja por 100-108, y que Jared Butler envió al tiempo extra con un triple, cuando el conjunto local se frotaba las manos.

Kosner Baskonia - Estrella Roja (baloncesto, Euroliga), 25/03/2026 EUROLIGA BAS 100 108 EST Alineaciones KOSNER BASKONIA, 100 (27+25+15+24+9): Forrest (31), Villar (-), Radzevicius (6), Omoruyi (7) y Diakité (5) -cinco inicial-, Simmons (6), Spagnolo (3), Nowell (2), Frisch (15) y Luwawu-Cabarrot (21). ESTRELLA ROJA, 108 (28+14+23+25+17): Miller-Mcintyre (9), Nwora (20), Dobric (5), Moneke (22) y Rivero (4), -cinco inicial-, Ojeleye (13), Butler (21), Kalinic (2), Carter (4), Bolomboy (3) y Dos Santos (3).

Con este triunfo, los balcánicos se mantienen en la pelea por entrar entre los seis primeros gracias a los 32 créditos de valoración de Moneke, que se sumó en la recta final a la pareja formada por Jared Butler y Jordan Nwora que lideraron a su equipo. Los de Paolo Galbiati sumaron su octava derrota consecutiva en la Euroliga a pesar de los 36 créditos de valoración de Trent Forrest.

Los serbios comenzaron el encuentro sumando de tres en tres y anotando con facilidad, pero los azulgranas respondieron con la misma moneda con ataques rápidos. Pero los de Obradovic tuvieron demasiadas facilidades para anotar y consiguieron las primeras rentas a los cinco minutos de partido, (11-20). El Baskonia se aplicó en defensa, logró salir al contragolpe y entró en el partido con un parcial de 8-0, a pesar de que la segunda falta de Mamadi Diakité castigó el juego interior local. Tres triples de Clement Frisch amortiguaron la salida de los balcánicos y el Baskonia llegó incluso a darle la vuelta al choque antes del 27-28, tras el primer asalto.

Seis puntos consecutivos de Tim Luwawu-Cabarrot abrieron la primera brecha para los vascos, que salieron ganando con un equipo más pequeño, aunque Sasa Obradovic apostó por igualar las fuerzas sin sus ‘cincos’. El técnico serbio recuperó a sus jugadores titulares, con los que el Estrella Roja jugaba más ordenado y tenía más armas ofensivas, como Jordan Nwora, el más entonado.

Los vascos soportaron la tercera falta de Diakité y acabaron con mejores sensaciones la primera parte tras encadenar varias buenas defensas que dejaron el marcador en un 52-42. Tyson Carter apareció por primera en el partido con un triple que encendió al numeroso público visitante desplazado a Vitoria, pero cinco puntos de Trent Forrest mantuvieron a raya a un irregular Estrella Roja.

Sin embargo, las piedras en el camino de los baskonistas eran cada vez más grandes. La cuarta falta de Diakité trajo consigo un parcial de 0-9 que volvió a ponerle picante a un partido que fue cada vez más físico. La velocidad volvió a sacar al Baskonia de un buen atolladero, pero los balcánicos avanzaban de tres en tres, con un acertado Jared Butler, para apretar el duelo antes del asalto final, 67-66, ya sin Diakité en el lado local.

Los de Belgrado entraron con un parcial de 2-9 para tomar la delantera en el electrónico. El Baskonia no encontró el acierto en los primeros tiros liberados, pero pudo reaccionar para estar en el partido en los minutos importantes. El tiro libre mantuvo por delante a los de Obradovic que se apoyaron en la calidad de Jordan Nwora y la actividad de Chima Moneke.

Dos triples consecutivos de Tim Luwawu-Cabarrot igualaron el duelo a 1:30 para el final de un choque eléctrico en el que volvió a aparecer Trent Forrest con cinco puntos seguidos y poner un 91-88 con todo abierto. Jared Butler empató con otro triple a 12 segundos y el choque se fue a la prórroga, 91-91, después de que Forrest no anotara su lanzamiento final desde seis metros. Ocho puntos seguidos de Chima Moneke marcaron el ritmo del Estrella Roja en la prórroga y aunque el Baskonia respondió, cinco puntos más de Semi Ojeleye terminaron por cerrar el partido para los balcánicos, 100-108.