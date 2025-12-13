Baloncesto
Moncho Fernández: “Estoy seguro que tendremos una oportunidad ante el Madrid”
El técnico del Bàsquet Girona reconoce la dificultad del duelo ante el Madrid de este domingo (17.00), aunque “vamos con ilusión y muchas ganas”
El técnico del Bàsquet Girona, Moncho Fernández, sabe el complicado reto que se les presenta este domingo en el Movistar Arena, ante un Madrid que vive el mejor momento de la temporada.
“Estamos bien y animados, aunque somos conscientes de la dificultad del próximo reto pero vamos con mucha ilusión y con muchas ganas de hacer un buen partido en Madrid”, decía el técnico, que cada vez se expresa mejor en catalán.
Les espera un Madrid lanzado, en busca de su octava victoria seguida ante un equipo al que siempre han ganado. “Hay que hacer las cosas muy bien, porque todo el mundo conoce la capacidad ofensiva del Madrid, aunque defensivamente también son los mejores de la Liga”, comentó Moncho.
Una oportunidad
El técnico gallego lo tiene claro si quieren tener alguna oportunidad. “Hemos de proteger nuestro aro pero debemos hacer muy bien las cosas en el aspecto ofensivo, como controlar las pérdidas, los rebotes, todas esas cosas que serán básicas para poder tener éxito”, dijo.
“Nosotros jugamos contra un trasatlántico y espero que cuando jugamos en estas pistas, hemos de ser súper competitivos, y tendremos seguro una oportunidad”, finalizó el técnico gallego.
